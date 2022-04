Lulù torna sui social dopo i problemi di salute: ecco cosa ha detto e cosa è successo (FOTO)

Nel corso della giornata di ieri, Clarissa Selassié aveva comunicato a tutta la community di Instagram che sua sorella Lulù avesse dei problemi di salute. Per tale ragione, tutte le principesse si sarebbero assentate un po’ dai social per assistere la fanciulla.

I fan delle protagoniste, chiaramente, sono andate nel panico, anche perché Lucrezia era totalmente sparita dai social da un bel po’ di tempo. In queste ore, però, la compagna di Manuel Bortuzzo ha deciso di tornare operativa. Vediamo che cosa ha dichiarato.

L’annuncio sui problemi di salute di Lulù

Lulù Selassié pare abbia dei problemi di salute. Ieri pomeriggio è stata Clarissa a diramare questo allarme. La giovane ha informato i fan circa il fatto che le principesse si sarebbero assentate per un po’ di tempo dai social per stare vicino alla giovane. La ragazza, però, ci ha tenuto a tranquillizzare i follower dicendo che, per fortuna, non si tratta di nessuna cosa particolarmente grave. Dal post in questione, però, non sono emerse altre informazioni, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle domande.

Gli account di Jessica e di Lulù, invece, per tutta la giornata di ieri non hanno fornito nessun aggiornamento in merito alle condizioni di salute della principessa. Nel corso della notte appena trascorsa, però, finalmente è trapelata qualche notizia in più che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro i quali erano in apprensione per la Selassié. La principessa, infatti, è tornata sui social con dei video. (Continua dopo la foto)

La Selassiè torna sui social: ecco che ha detto

Dopo che Clarissa ha rivelato che Lulù avesse dei problemi di salute, quest’ultima ha deciso di tornare sui social. La giovane ha pubblicato nella notte dei video che la ritraggono serenamente a letto con Manuel Bortuzzo. Ricordiamo che i due hanno deciso di andare a convivere e si sono detti estremamente felici della piega che sta prendendo la loro relazione. Nei video in questione, poi, è presente anche la loro cagnolina.

La giovane, però, non ha proferito parola in merito ai suoi problemi di salute, tuttavia, la sua voce è apparsa piuttosto serena e raggiante. Questo, dunque, ha certamente rasserenato i fan, che in queste ore hanno inondato di domande la giovane per sapere come stesse e cosa le fosse accaduto. Ora non ci resta che attendere per vedere se la principessa deciderà di parlare di quanto le sia accaduto.