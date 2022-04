Lulù Selassié e Soleil Sorge insieme in un nuovo programma? La confessione

Una volta terminato il GF Vip alcuni protagonisti stanno già gradualmente finendo nel dimenticatoio, mentre altri stanno continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tra questi ultimi c’è, sicuramente, Soleil Sorge che, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbe sbarcare in un reality show insieme a Lulù Selassié.

A fare questa confessione è stata la principessa che, nel corso di un’intervista, ha fatto delle interessanti confessioni a riguardo. Vediamo che cosa è emerso.

La confessione di Lulù su Soleil Sorge

Di recente Lulù Selassié ha rilasciato un’intervista all’Isola Party in cui ha parlato di alcuni suoi ex compagni d’avventura, tra cui Soleil Soerge. Le due ragazze hanno sempre avuto un rapporto un po’ contraddittorio. Hanno alternato momento in cui si sono stimate e rispettate ad altri in cui hanno pesantemente discusso. Al termine di questa esperienza, però, il bilancio della principessa è decisamente positiva e lo è al punto da fare delle considerazioni molto interessanti.

Nello specifico, infatti, Lulù ha rivelato che accetterebbe di partecipare all’Isola dei famosi, anche se è un reality show completamente lontano dal suo modo di essere e di vivere. Ad ogni modo, lo farebbe solo se potesse scegliere come compagna di coppia Soleil Sorge. La giovane non ha menzionato le sue sorelle, ma ha fatto una scelta che sembra decisamente più strategica.

Ecco chi non vorrebbe più rivedere la Selassié

Considerando le difficoltà che di solito si affrontano in tale reality show, Lulù Selassié ha scelto Soleil Sorge in quanto è certa che lei riuscirebbe sicuramente a cavarsela. Con la sua forza e la sua determinazione, infatti, sarebbe sicuramente una compagna d’avventura idonea per cimentarsi in questo tipo di programma. Chissà, dunque, se nelle prossime edizioni del programma non assisteremo davvero alla partecipazione di questa coppia scoppiettante.

Lulù, però, durante l’intervista ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, ha rivelato che ci sono degli ex coinquilini che non ha assolutamente più intenzione di rivedere. Tra di questi ci sono sicuramente Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Specie su quest’ultima, la principessa ha detto di averle sempre portato rispetto e di aver ricevuto in cambio solo astio, risentimento e frasi di cattivo gusto. La ragazza, infatti, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo le frasi razziste di cui è stata accusata la cantante lirica.