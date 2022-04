Il Paradiso delle signore spoiler 4 aprile: Adelaide scopre Umberto e Flora

Gli spoiler della puntata del 4 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide comincerà a nutrire dei sospetti molto seri sul flirt tra Umberto e Flora. La donna, poi, si troverà a fare anche una scoperta inattesa.

Stefania e Marco, invece, si comporteranno in modo decisamente furtivo dopo quello che è accaduto tra loro e il comportamento di entrambi non passerà certamente inosservato. In merito a Dante e Beatrice, invece, quest’ultima si troverà a dover affrontare sua figlia.

Adelaide scopre il segreto di Flora e Umberto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 4 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide capirà che tra Flora e Umberto ci sia qualcosa di strano. Il dettaglio che fomenterà i suoi sospetti riguarda gli orecchini che vedrà ai lobi della donna. Guarnieri, infatti, un po’ di giorni fa ha deciso di omaggiare la donna di questo regalo molto prezioso e Adelaide comincerà a scoprire cosa ci sia sotto.

La contessa, dunque, comincerà ad indagare sulla faccenda in modo da scoprire cosa sia accaduto esattamente tra i due. Durante la sua ricerca, poi, verrà in possesso di una prova che le sembrerà inconfutabile. La donna, dunque, capirà che tra Flora e Umberto ci sia stato qualcosa. Nel frattempo, Ludovica apprenderà da Flora tutto quello che prova per il commendatore. La Brancia, allora, consiglierà alla figlia di Achille Ravasi di prendere una posizione decisa e di lasciare villa Guarnieri. La donna seguirà questo consiglio?

Marco e Stefania reticenti nella puntata del 4 aprile

Intanto, nel corso della puntata del 4 aprile del Paradiso delle signore vedremo anche che Marco e Stefania si comporteranno in maniera piuttosto strana. I due si sono scambiati, finalmente, un bacio molto appassionato, tuttavia, non potranno vivere il loro amore alla luce del sole. I due, infatti, terranno nascosto questo segreto, ma per quanto tempo riusciranno ad insabbiare la faccenda?

Su di un altro versante, poi, vedremo che la relazione tra Dante e Beatrice procederà a gonfie vele. I due sembreranno profondamente innamorati l’uno dell’altra e la cosa non sfuggirà neppure alla figlia della donna. Serena, infatti, comincerà a fare delle domande sulla relazione tra sua madre e Romagnoli. Ai suoi quesiti risponderà Vittorio. Quest’ultimo riuscirà a tenere sotto controllo la situazione? Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.