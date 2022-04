Oroscopo 1 aprile 2022: Ariete carismatici, Bilancia in fase di ripresa

Secondo l’oroscopo del giorno 1 aprile i Toro devono essere più selettivi nella scelta delle loro relazioni. I Bilancia sono in ripresa, mentre gli Scorpione devono osare di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è un momento in cui vi sentite particolarmente carismatici. Tenete gli occhi aperti per quanto riguarda le nuove occasioni in ambito professionale e, se necessario, coglietele al volo.

Toro. Secondo l’oroscopo del giorno 1 aprile è importante capire quali siano le persone sulle quali è possibile fare affidamento e quali, invece, è meglio lasciare andare. Non perdete tempo in situazioni poco gratificanti.

Gemelli. In amore vedrete che poco alla volta la tensione vissuta in questi giorni andrà ad allentarsi. Cercate di essere meno logorroici e di andare dritti al punto sia quando discutete sia quando esponete il vostro punto di vista.

Cancro. In questi giorni vi sentite un po’ fiacchi. A partire da oggi, però, ci sarà un miglioramento. Per quanto riguarda la sfera delle emozioni, è importante ascoltare quello che vi suggerisce il vostro cuore.

Leone. Non bisogna tirare troppo la corda o fare il passo più lungo della gamba in questo periodo. Allargate i vostri orizzonti e non abbiate paura di osare. In amore bisogna fare un po’ di chiarezza.

Vergine. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Nel lavoro bisogna tenere gli occhi ben aperti e non lasciarsi abbindolare da proposte che, all’apparenza, potrebbero sembrare allettanti.

Previsioni 1 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questi appena trascorsi non sono stati giorni estremamente facili per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, a partire da oggi comincerete una fase di miglioramento. Contate di più su voi stessi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 aprile vi invita ad essere più audaci. In questo periodo ci sono delle belle opportunità in arrivo, ma dovete osare e mettervi in gioco per riuscire ad emergere.

Sagittario. Interessanti risvolti sul fronte delle faccende di cuore. I single potrebbero finalmente ricevere qualche sorpresa. Per quanto riguarda le coppie, invece, trovate il modo di ravvivare i rapporti.

Capricorno. I desideri vanno sempre ascoltati e soddisfatti. Non reprimete le vostre emozioni perché poi potreste finire a pentirvi amaramente di questa scelta. Sul lavoro siete molto intraprendenti.

Acquario. Caratterialmente siete persone che desiderano essere sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove sfide. In questo periodo, però, è il caso di fermarsi un attimo e di riflettere sulle cose importanti.

Pesci. Le emozioni potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo. Imparate a tenere a bada certi impulsi, specie in ambito professionale. Non siate troppo severi con voi stessi, tutti possono commettere degli errori.