Giorgio Manetti spara a zero contro Gemma Galgani: “Penosa, è il nulla” cosa è successo

Giorgio Manetti dice sempre che non è suo interesse parlare di Gemma Galgani nel corso delle interviste, eppure ogni qualvolta ne ha l’occasione spara a zero contro la dama. In una recente intervista rilasciata a Nuovo, infatti, il gabbiano ha sferrato un attacco durissimo alla protagonista.

I termini adoperati dal protagonista sono apparsi così duri, che una replica da parte della diretta interessata sembra essere doverosa. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto di così eclatante.

I durissimi attacchi di Giorgio Manetti contro Gemma

In un’intervista Giorgio Manetti ha commentato i recenti interventi chirurgici a cui si è sottoposta Gemma Galgani. Il protagonista ha sparato a zero contro di lei accusandola di essere ricorda alla chirurgia per poter restare a Uomini e Donne. Il suo spasmodico desiderio di apparire nel talk show, infatti, l’avrebbe spinta a snaturare radicalmente il suo corpo diventando “penosa”. Fino a quando la donna si era limitata a rifare i denti, era un conto per Giorgio, ma quando ha cominciato con le labbra e i decolleté ha toccato il fondo.

A suo avviso, dunque, Gemma si sarebbe ridicolizzata per il solo desiderio di far parlare di sé e di continuare ad occupare la sedia a lei destinata all’interno del programma di Maria De Filippi. Come se non bastasse, poi, il gabbiano ha rincarato la dose tirando in ballo anche l’acerrima nemica della dama torinese, ovvero, Tina Cipollari.

Come reagirà la Galgani?

Tra Giorgio Manetti e l’opinionista c’è sempre stata una grande intesa, al punto da generare molta gelosia in Gemma Galgani a suo tempo. A tal proposito, il cavaliere ha detto che in studio di parla di Gemma solo grazie a Tina. Se quest’ultima non l’attaccasse continuamente, infatti, della Galgani non si parlerebbe affatto, pertanto, a lei farebbero comodo questi teatrini.

Infine, il protagonista ha chiosato il suo pungente intervento dicendo di non vedere affatto un futuro tra la dama e Franco. Il motivo risiede nel fatto che lei, a suo avviso, non ha nessuna intenzione di trovare l’amore, poiché il suo unico interesse è rimanere in quello studio. Insomma, si tratta di attacchi più feroci del solito. Come reagirà Gemma quando apprenderà tutto? Al momento non lo ha ancora fatto, quindi non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno novità.