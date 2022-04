Nina Moric, sparito suo figlio Carlos, la donna è disperata: “Non ho più sue notizie” (FOTO)

Nina Moric ha diramato una notizia inaspettata in quanto suo figlio Carlos pare sia sparito. La donna ha dichiarato di non riuscire a mettersi in contatto con lui da diversi giorni, pertanto, è assolutamente disperata.

Il ragazzo pare stia con suo padre Fabrizio Corona, tuttavia, non avendo il cellulare con sé, risulta irreperibile. Anche Fabrizio dal canto suo risulta non contattabile. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Nina annuncia che suo figlio è sparito

In queste ore, Nina Moric ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha spiegato che suo figlio Carlos è sparito. Sono diversi giorni durante i quali la modella sto provando in tutti i modi a mettersi in contatto con il ragazzo, tuttavia, nulla sta andando a buon fine. Stando a quanto trapelato dagli sfoghi della diretta interessata, pare proprio che il giovane dovrebbe essere in compagnia di suo padre Fabrizio.

Quest’ultimo, però, non risponderebbe alle telefonate di Nina, la quale sta facendo di tutto per mettersi in contatto con il figlio. Corona, inoltre, risulta irreperibile anche dai social in quanto di recente il suo account pare sia stato bloccato da Instagram. La modella croata, dunque, non sa assolutamente cosa fare per riuscire a parlare con suo figlio ed ha deciso di denunciare la cosa attraverso i suoi social.

La paura della Moric per le condizioni di salute di Carlos

La preoccupazione di Nina Moric deriva soprattutto dal fatto che il figlio Carlos è affetto da alcuni problemi neurologici. Un po’ di anni fa, infatti, fu ricoverato anche in una clinica in Svizzera dove dei medici lo seguirono e studiarono per lui delle cure apposite per tenere sotto controllo questi problemi. La donna, dunque, teme che il giovane non stia assumendo i farmaci che gli sono stati prescritti, senza i quali, tra l’altro, pare rischi anche la vita.

Al momento non ci sono informazioni in merito a dove possa essere finito Carlos. Nina, però, ha detto di non avere nessuna intenzione di arrendersi. La protagonista ha deciso di andare avanti e provare il tutto per tutto per riuscire a salvare suo figlio. Intanto, Fabrizio Corona è completamente sparito dalla circolazione. Dopo la cancellazione del suo account da Instagram anche di lui non si hanno più aggiornamenti. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.