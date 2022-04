Uomini e Donne puntata 1 aprile: Gemma nei guai, Federica ritorna, Luca confuso

Venerdì 1 aprile ci sarà l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. In tale occasione, andrà in onda il prosieguo della registrazione inerente la scelta di Matteo Ranieri.

Come i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri il giovane ha preso la decisione di uscire dallo studio insieme a Valeria. Nella messa in onda odierna, però, ci sarà una sorpresa con Federica e non solo. Vediamo tutti i dettagli.

Gemma nei pasticci a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del giorno 1 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi si soffermerà sulle dinamiche degli esponenti del trono over. Come già anticipato nel corso della precedente puntata, la conduttrice informerà Gemma di essere nei guai. La padrona di casa del talk show non ha fornito spiegazioni in merito alle ragioni per cui la Galgani sarebbe finita nei pasticci. Ad ogni modo, la donna è sembrata piuttosto preoccupata, pertanto, potrebbe trattarsi di qualcosa di importante.

Per quanto riguarda gli altri esponenti del trono over, invece, nella puntata odierna vedremo come stia procedendo la relazione tra Armando, Alessandra e Aneta. In merito a Biagio, invece, quest’ultimo ha avuto una pesante discussione con la dama che stava frequentando, pertanto, non ci resta che attendere la puntata per vedere come si saranno evolute le cose tra loro.

Colpo di scena nella puntata dell’1 aprile

In merito a Luca, invece, il ragazzo sarà sempre più confuso. Nella puntata dell’1 aprile di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il tronista si confronterà con entrambe le sue corteggiatrici. Scopriremo anche se avrà deciso di portarle in esterna tutte e due, oppure se ne ha lasciata qualcuna a casa. Verso la parte conclusiva della messa in onda, infine, vedremo che Maria De Filippi darà luogo ad un colpo di scena.

In particolar modo, infatti, la conduttrice chiederà alla non scelta di Matteo di rientrare in studio. Federica sarà ancora piuttosto provata in quanto è rimasta molto male per come siamo andate le cose con il tronista. Malgrado questo, però, accetterà l’invito della presentatrice a mettere di nuovo piede nello studio. In tale occasione scoprirà che l’esponente del trono over Alessandro prova un interesse per lei. L’ex di Ida le chiederà di restare nel programma in quanto vuole corteggiarla. Lei, però, deciderà di andare via in quanto non si sente pronto a cimentarsi in questa conoscenza.