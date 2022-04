Federica sbotta contro la famiglia di Matteo dopo la scelta a Uomini e Donne: i motivi (FOTO)

Dopo che Matteo ha compiuto la sua scelta, la quale è andata in onda nella puntata del 31 marzo di Uomini e Donne, Federica ha sbottato contro la famiglia del ragazzo. La giovane è dovuta tornare a casa a mani vuote, in quanto Ranieri ha preferito lasciare la trasmissione con Valeria.

Ad ogni modo, Federica non ha preso affatto bene la cosa, soprattutto per alcuni comportamenti sia del ragazzo sia della sua famiglia. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Lo sfogo di Federica dopo la scelta di Matteo

Matteo e Valeria hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne in reciproca compagnia, mentre Federica è stata costretta ad andare via da sola. La ragazza è rimasta molto male ed ha accusato il tronista di averla presa in giro. Nello specifico, non ha apprezzato il fatto che lui sia andato a riprenderla a pochi giorni dalla scelta quando, ormai, era già consapevole della sua decisione. Come se non bastasse, poi, a rendere ancora più inquieto lo stato d’animo di Federica ci ha pensato la famiglia di Matteo.

Una volta andata in onda la puntata, infatti, la giovane ha potuto finalmente prendere di nuovo pieno possesso i suoi social e commentare quanto accaduto. A tal proposito, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha voluto ringraziare tutte le persone che sono state al suo fianco in questo periodo e che in questo momento le stanno facendo sentire tutto il loro affetto.

L’Aversano attacca la famiglia di Ranieri

Successivamente, però, Federica non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla famiglia di Matteo. In particolare, la giovane ha detto che alcuni fan le stanno continuando a mandare messaggi di commenti rilasciati dai parenti di Ranieri in cui esprimevano la loro preferenza per Valeria. La ragazza ha detto che sia una cosa del tutto normale avere delle preferenze, tuttavia, reputa assolutamente scortese esprimerle pubblicamente.

Per giunta, tutti questi commenti a favore di Valeria sarebbero stati pubblicati mentre il percorso era ancora in atto. Questo, dunque, sembra per Federica un gesto davvero sgarbato. Malgrado questo, però, la ragazza ha ammesso di non voler dare peso a tale situazione in quanto è fiera del percorso che ha portato avanti e, soprattutto, è estremamente fiera di se stessa. Al momento Matteo non ha replicato sulla faccenda.