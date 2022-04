Guendalina Tavassi svela il motivo per cui ha accettato l’Isola dei famosi: c’entrano i figli (FOTO)

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, finalmente, ieri sono sbarcati all’Isola dei famosi. Dopo che il loro sbarco nel reality show di Canale 5 è saltato per diverse puntate, ieri si sono gettati dall’elicottero ed hanno dato il via a questa nuova avventura.

Nel frattempo, però, la persona che gestisce l’account Instagram di Guendalina ha pubblicato un post, che a quanto pare la donna comunicò di mostrare solo nel giorno in cui sarebbe sbarcata ufficialmente in Honduras. In tale messaggio, l’influencer ha svelato i veri motivi per cui ha scelto di cimentarsi in questa difficile avventura.

Ecco perché Guendalina si trova all’Isola dei famosi

Nel corso della puntata del 31 marzo dell’Isola dei famosi è avvenuto lo sbarco di Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. I due hanno dato ufficialmente il via alla loro avventura e i fan non vedono l’ora di scoprire come se la caveranno. Intanto, però, sul profilo Instagram di Guendalina è stato pubblicato un commento che la donna ha scritto prima di iniziare questa esperienza. Al suo interno c’è un messaggio per i suoi figli molto toccante.

La donna ha detto di essere entusiasta per questa nuova esperienza, tuttavia, è anche molto triste all’idea di dover stare lontana dai suoi ragazzi per tutto questo tempo. Malgrado questo, però, ha voluto fare forza ai figli dicendo che si tratta di un’esigenza lavorativa. Nello specifico, infatti, ha svelato che il motivo per il quale ha scelto di accettare questa proposta risiede proprio in esigenze economiche.

Il toccante messaggio della Tavassi per i figli

Guendalina Tavassi, infatti, ha detto che ci sono occasioni, come quella dell’Isola dei famosi, che devono essere colte al volo, in quanto potrebbero non ritornare. Lei, dunque, ha deciso di mettersi in gioco per poter garantire ai suoi figli tutto quello di cui necessitano e per non far mancare loro mai nulla. Pertanto, anche se sarà durissima, lei ce la metterà tutta per renderli fieri e per rendere fiere anche tutte le persone che le vogliono bene.

Ricordiamo che Guendalina non sta affrontando un momento molto semplice. Dopo la separazione dal marito, infatti, quest’ultimo è stato carcerato per presunte aggressioni ai suoi danni. Nel post, infatti, ha detto ai figli che loro insieme ne hanno passate tante, quindi, riusciranno sicuramente a superare anche quest’altra dura prova.