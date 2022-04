Alex Belli furioso per la storia della finta paparazzata, ecco come stanno le cose “Mi avete rotto i co…”

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare della presunta finta paparazzata organizzata da Alex Belli e Delia Duran per Antonio Medugno. Quest’ultimo ha sbottato contro l’attore smascherando il suo losco piano per creare un gossip fasullo.

Sulla faccenda, però, è già intervenuto Alex, il quale ha lanciato una stoccata contro lo tiktoker smentendo le sue affermazioni. La polemica, però, non si è arrestata, sta di fatto che l’attore si è sentito costretto a rendersi protagonista di un nuovo intervento.

Sul web molti credono alla finta paparazzata di Alex e Delia

Alex Belli è tornato a sbottare per la finta paparazzata, ma stavolta nel calderone ci sono finiti anche molti utenti del web. Dopo che il giovane ha svelato gli altarini di una presunta finta paparazzata organizzata da Alex e Delia ai suoi danni, l’attore è finito nella bufera. In molti, infatti, hanno cominciato ad attaccarlo per il suo comportamento e per le sue solite strategie. Alex, però, ha smentito ogni critica, dicendo di non aver assolutamente mai organizzato nulla.

Gli utenti del web, la maggior parte almeno, non ha affatto creduto alla sua versione dei fatti e in molti si sono schierati dalla parte di Antonio. Belli, dunque, è stato preso di mira e attaccato su tutti i fronti. Giunto all’esasperazione, dunque, l’attore ha deciso di pubblicare un nuovo commento, forse l’ultimo, per chiarire una volta per tutte la faccenda.

Belli furioso attacca tutti

Nello specifico, Alex Belli ha smentito di nuovo le insinuazioni di Antonio Medugno ed ha dichiarato di non aver assolutamente organizzato nessuna finta paparazzata. I due si sono incontrati davvero per esigenze lavorative e il fatto che Delia si fosse trovata nel luogo dell’appuntamento è stata una pura casualità. L’attore, poi, ha perso la pazienza ed ha detto di essere stanco di essere costantemente preso di mira per ogni cosa.

A suo avviso, infatti, sul web si sta parlando assolutamente del nulla, in quanto queste presunte foto non sono mai state pubblicate e, probabilmente, non saranno mai pubbliche. Sulla faccenda, però, è intervenuta anche Deianira Marzano. La donna ha detto che il motivo per il quale le foto non sono pubbliche è perché nessun paparazzo le ha volute comprare. Dopo che Antonio lo ha smascherato, infatti, nessuno avrebbe potuto lanciare questo scoop sapendo che fosse una montatura.

https://mobile.twitter.com/AXBproduction/status/1509571463963025408