Nicolas Vaporidis punge Vladimir Luxuria sulla sua transessualità: come ha reagito il pubblico (VIDEO)

Nel corso della puntata del 31 marzo dell’Isola dei famosi c’è stato un aspro scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. Il concorrente, però, si è reso protagonista di una frase che ha indignato particolarmente, sia dentro sia fuori lo studio del reality show.

Nello specifico, l’attore ha punto l’opinionista facendo un commento sulla sua transessualità. La diretta interessata, chiaramente, non ha potuto fare a meno di rispondere a tono, ma anche sui social è nata una polemica.

Duri attacchi contro Nicolas Vaporidis

Molti sono stati i dibattiti affrontati ieri durante la puntata dell’Isola dei famosi. Ad ogni modo, tra i momenti particolarmente degni di nota c’è stato uno scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. Il naufrago è stato accusato da molti di essersi comportato in modo falso e strategico mandando in nomination la coppia formata da Laura e Clemente. Il giovane, infatti, li ha prima nominati e poi ha detto di essere dispiaciuto per la loro uscita.

In sua discolpa ha dichiarato di essere convinto che i due sarebbero riusciti a superare la nomination buttando fuori Carmen e il figlio Alessandro. Le sue parole hanno sollevato l’indignazione di Vladimir Luxuria. Quest’ultima, infatti, è intervenuta per accusare il ragazzo di essere un regista. Di fronte questi attacchi, però, il concorrente ha reagito con un commento decisamente forte e per molti inadeguato.

La stoccata a Vladimir Luxuria e la reazione del pubblico

Nello specifico, Nicola Vaporidis si è rivolto a Vladimir Luxuria parlando al maschile e chiamandola “caro”. Di fronte questo affronto, l’opinionista è immediatamente intervenuta ed ha esortato il giovane a portarle rispetto e a rivolgersi a lei adoperando il femminile. Il pubblico ha avallato l’intervento di Vladimir, sta di fatto che molti le hanno fatto un caloroso applauso. Lei, così, in maniera piuttosto innervosita, ha deciso di porre fine al confronto.

Intanto, sul web sono in molti che stanno commentando l’accaduto. La maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte dell’opinionista definendo il commento di Nicolas decisamente cattivo e pungente. Per molti, infatti, il giovane avrebbe adoperato appositamente il maschile proprio per ferire la sua interlocutrice su di un tasto per lei comunque dolente. Altri, invece, si sono complimentati con Luxuria per il modo in cui ha affrontato la faccenda con eleganza e massima professionalità.