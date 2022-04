Il Paradiso delle signore trama 5 aprile: Stefania fa una confessione a Gloria

La trama della puntata di martedì 5 aprile del Paradiso delle signore rivela che Stefania si troverà ad avere un momento di confronto molto importante con Gloria. Tra lei due, finalmente, si instaurerà un rapporto di serenità.

Per quanto riguarda Marco, invece, quest’ultimo rivelerà a Roberto la natura dei suoi sentimenti per Stefania. Adelaide, dal canto suo, scoprirà quello che è accaduto tra Umberto e Flora, per il momento però deciderà di tacere.

Nuovi risvolti per Marco e Stefania nella puntata del 5 aprile

Nel corso della puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco si confiderà con Roberto. Il giovane ammetterà di provare un sentimento per Stefania. Quest’ultima, però, non sarà interessata a proseguire questa relazione per il bene di Gemma, che al momento è ignara di tutto. La ragazza, infatti, si confiderà con le sue amiche e racconterà che il fidanzamento ufficiale con Marco sia, ormai, molto vicino.

Malgrado i tentativi di respingere quello che prova per Marco, però, Stefania non riuscirà a negare l’evidenza a se stessa. Proprio in preda ad un momento di sconforto, infatti, la ragazza deciderà di parlare con sua madre Gloria. A tal proposito, la giovane si aprirà con lei e le racconterà quello che sta vivendo. Questo per loro è un momento decisamente importante in quanto sancirà ufficialmente il ritorno del sereno.

Adelaide scopre tutto su Umberto al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 5 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Flora si aprirà con Fiorenza. La donna le racconterà le difficoltà che sta vivendo dal punto di vista sentimentale in quanto suo marito l’ha lasciata. Successivamente, poi, la Brancia racconterà a sua figlia Ludovica un gesto molto gentile e molto nobile di cui si è reso protagonista Torrebruna.

Quest’ultimo, guadagnerà sempre più punti agli occhi di Ludovica. Dante, invece, proporrà a Beatrice di trascorrere una giornata fuori. La donna accetterà molto volentieri, tuttavia, sua figlia Serena preferirà non unirsi a loro e restare a casa con lo zio. Nel frattempo, poi, vedremo che Adelaide continuerò ad indagare su Umberto e Flora e farà una scoperta inattesa. Nello specifico, la donna capirà che è stato il commendatore a regalare a Flora gli orecchini. Per il momento, però, la contessa deciderà di adoperare la via del silenzio.