Isola dei famosi, naufraga lascia il gioco: ecco chi è e le prime dichiarazioni

In queste ore è appena trapelata una notizia alquanto incresciosa che riguarda una naufraga dell’Isola dei famosi, la quale avrebbe deciso di abbandonare il gioco. Più che una decisione pare si sia trattato di una costrizione a causa di alcuni problemi di salute.

La persona in questione è Patrizia Bonetti. Quest’ultima di recente ha avuto un incidente che l’ha spinta a doversi necessariamente allontanare dal programma per sottoporsi a delle visite mediche. Adesso, però, la situazione pare si sia complicata. Ecco cosa è successo.

Ecco perché la naufraga Patrizi avrebbe lasciato l’Isola dei famosi

La naufraga Patrizia Bonetti sarebbe stata costretta a lasciare l’Isola dei famosi 2022. In queste ore, infatti, è sopraggiunta attraverso i social la notizia circa il ritorno in Italia della protagonista. Pare, infatti, che la donna sia già sul volo di ritorno che la porterà nella nostra nazione. Il motivo di tale decisione risiederebbe nel fatto che le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. Proprio per tale ragione, pare sia necessario tornare in Italia per sottoporsi a dei controlli medici e a delle cure specifiche.

Patrizia Bonetti è stata assente anche durante la puntata di ieri del reality show e i fan hanno cominciato a fare delle domande circa le sue condizioni di salute. In queste ore, però, è arrivata la sentenza definitiva, che non è stata ancora confermata dalla diretta interessata. La donna non sarebbe più in grado di continuare la sua avventura proprio a causa dell’ustione che ha avuto durante la prova del fuoco della scorsa settimana.

L’incidente della Bonetti

Ricordiamo che la naufraga era arrivata all’Isola dei famosi più agguerrita che mai. Il suo scopo era quello di vincere la prova del fuoco, sta di fatto che ha sforzato il suo corpo un po’ troppo oltre provocandosi delle ustioni. Subito dopo la puntata, infatti, la protagonista è stata portata nell’infermeria dell’Isola dove è stata sottoposta a delle visite e delle cure. Durante una precedente messa in onda del reality show, Ilary Blasi aveva rassicurato il pubblico da casa dicendo che Patrizia stesse bene, ma dovesse continuare ad essere sotto osservazione.

La conduttrice, poi, aveva dichiarato che la donna sarebbe presto tornata in gioco. Purtroppo, però, le cose sono andate in maniera completamente differente. Al momento, però, la diretta interessata non è ancora intervenuta per spiegare cosa le sia accaduto. Il suo ultimo post pubblicato è il seguente.