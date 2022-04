Uomini e Donne spoiler 4 aprile: nuovo spasimante per Ida, Armando prende una decisione

Lunedì 4 aprile comincia una nuova settimana di appuntamenti con Uomini e Donne. In tale occasione dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il 27 marzo. Per tale ragione, al centro dell’attenzione dovrebbero esserci gli esponenti del trono over.

Tra i protagonisti che saranno al cento dello studio ci sarà Ida Platano, la quale incontrerà un nuovo cavaliere. Alessandro e Armando, invece, discuteranno pesantemente. Quest’ultimo, inoltre, prenderà una decisione in merito al suo percorso.

Nuovo cavaliere per Ida nella puntata del 4 aprile

Nel corso della puntata di lunedì 4 aprile di Uomini e Donne vedremo che ida sarà al centro dell’attenzione. Maria De Filippi, infatti, inviterà la Platano a sedersi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. Dopo la drastica rottura con Alessandro, infatti, per la dama sta facendo fatica a riprendersi. Ad ogni modo, in tale messa in onda vedremo che giungerà un nuovo corteggiatore. I due racconteranno di essere usciti anche insieme e di aver trascorso una serata davvero piacevole.

Nell’esterna lui si è comportato in maniera decisamente gentile nei confronti della dama. Quest’ultima ha dichiarato che, al momento, ci vuole andare con i piedi di piombo in quanto desidera sentirsi libera dopo tutto quello che ha vissuto. In studio, poi, si aprirà un dibattito piuttosto acceso tra Alessandro e Armando. I due nutrono una reciproca ostilità che li porterà a scontrarsi nuovamente.

La decisione di Armando a Uomini e Donne

Dopo la discussione, però, Incarnato siederà al centro dello studio per affrontare altre faccende. Nella puntata del 4 aprile di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il napoletano si confronterà con Aneta. Il cavaliere prenderà la drastica decisione di interrompere la loro frequentazione. Il protagonista addurrà come motivazione il fatto che reputa la donna troppo lontana dal suo modo di agire e di vivere.

La conduttrice, poi, informerà Armando del fatto che sono giunte due nuove corteggiatrici le quali hanno deciso di corteggiarlo. Dopo averle sentite parlare, Incarnato deciderà di tenerle entrambe per iniziare la loro conoscenza. Al trono classico, invece, vedremo che Veronica proseguirà con le sue prime esterne con i corteggiatori che sono in studio per corteggiarla. La ragazza dirà di aver fatto due esterne con due persone diverse e, contrariamente a quanto accaduto durante la sua prima esterna, in questo caso entrambe le conoscenze sembreranno essere andate bene.