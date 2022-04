Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena, torna Riccardo, Ida spiazza

Venerdì 1 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano un colpo di scena inatteso. Nello specifico, infatti, stando a quanto si apprende dalla pagina Instagram Uomini e Donne classico e over, Riccardo Guarnieri farà ritorno nel programma di Maria De Filippi.

La reazione della sua ex Ida Platano sarà assolutamente inattesa. In studio, poi, non mancheranno diverbi e disguidi molto accesi soprattutto tra gli esponenti del trono over.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Le anticipazioni relative alla scorsa registrazione di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena davvero clamoroso. Dopo diversi mesi di assenza, Riccardo Guarnieri tornerà nel parterre. Quando Ida lo vedrà rimarrà assolutamente senza parole e si lascerà andare ad un momento di profonda conmozione. I due avranno modo di parlare, finalmente con calma dopo tanto tempo. Al termine del confronto faranno anche un ballo insieme. Ricordiamo che la Platano proprio di recente ha tirato in ballo buonanebte il suo ex dicendo di essere stato l’unico a farle provare certe emozioni.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Bruno e Vincenza siederanno al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la loro conoscenza. Le cose, purtroppo, non stanno andando bene, al punto che i due decideranno di chiudere la loro conoscenza e di restare solamente amici. Di Gemma invece, si parlerà pochissimo. Dopo la chiusura con Franco, infatti, la dama sembra non avere nessuno spasimante.

Anticipazioni prossime puntate: liti e nuove conoscenze

Al centro dell’attenzione, poi, secondo le anticipazioni tratte dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, ci sarà nuovamente Pinuccia. Più che parlare della sua vita sentimentale, però, la donna affronterà una nuova discussione con Tina. In merito al trono classico, invece, Matteo ha scelto, quindi in studio ci saranno solo Luca e Veronica. Di quest’ultima, però, non si parlerà. Molto probabilmente lei sarà al centro dell’attenzione nella prossima registrazione, che dovrebbe tenersi domenica

Luca, dal canto suo, ha accolto in studio una nuova corteggiatrice nelle precedenti riprese. Pertanto, le anticipazioni rivelano che assisteremo alla loro prima esterna. Il nome della ragazza dovrebbe essere Aurora. I due si troveranno piuttosto bene e la cosa chiaramente genererà molto turbamento nelle due corteggiatrici Lilli e Soraya. Luca, però deciderà di continuare le conoscenza anche della nuova dama.