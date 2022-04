Oroscopo 4 aprile 2022: Cancro in rimonta, Capricorno distratti

Secondo l’oroscopo del 4 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario devono essere un po’ più cauti nell’esprimere giudici. I Capricorno devono essere attenti sul lavoro, mentre i Gemelli hanno bisogno di una spinta.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete in procinto di prendere una decisione importante, non abbiate paura. Ricordate che la vita è adesso e che se non rischiate non potrete mai riuscire ad emergere. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo.

Toro. In amore siete passionali e pieni di voglia di mettervi in gioco. Se siete single ci sono delle ottime opportunità per farvi strada nel magico mondo delle faccende di cuore. Sul lavoro, invece, è meglio mantenere un profilo basso.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 aprile esortano i nati sotto questo segno a mostrarsi un po’ più intraprendenti. Talvolta avete bisogno di una spinta in più per riuscire a compiere dei passi importanti. Non lasciatevi condizionare dalle critiche.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di risalita della cresta dell’onda. Sia in amore sia nel lavoro potrete rimettervi in carreggiata. Cercate di essere calmi e di affrontare con diplomazia anche le situazioni più complesse.

Leone. Nel lavoro siete sicuri e fieri, tuttavia, nella vita ci sono sempre delle persone che, invece, non credono molto nelle vostre potenzialità. Questa è una cosa normale, pertanto, non dateci peso e andate avanti per la vostra strada.

Vergine. Cambiare idea è una cosa assolutamente plausibile. Non abbiate paura ad ammetter ei vostri eventuali errori, così come a mostrare le vostre reali emozioni. In ambito sentimentale ci vuole un po’ di pazienza e un pizzico di imprevedibilità.

Previsioni 4 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non traete subito conclusioni affrettate. In amore è importante essere pazienti e dare peso anche alle opinioni altrui. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, se ci sono delle cose che non vi state bene, ditele, ma con calma.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. In questo periodo potrebbero nascere dei sodalizi molto interessanti, sia dal punto di vista personale sia professionale. Per tale ragione, tenete gli occhi ben aperti.

Sagittario. Dopo aver trascorso dei giorni un po’ sottotono, finalmente adesso potrete recuperare. Non siate troppo severi e rigidi con voi stessi se avete commesso degli errori di valutazione. Spesso, a causa della vostra buona fede, vi trovate ad avere delle batoste.

Capricorno. In questo periodo siete un po’ distratti. L’Oroscopo del giorno 4 aprile vi invita a tenere gli occhi aperti, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Non prendete decisioni in maniera un po’ troppo frettolosa.

Acquario. Ricordate che la calma è la virtù dei forti. Talvolta voi non riuscire a seguire questo consiglio e siete portati a compiere delle decisioni inattese. Riflettete in maniera piuttosto approfondita prima di esprimere giudizi sulle persone che vi circondano.

Pesci. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Siate audaci e intraprendenti e non nascondetevi dietro un dito. In amore bisogna lasciarsi andare, anche a costo di farsi male, altrimenti si rischia di perdere delle belle emozioni.