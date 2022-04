Crisi Blasi Totti, c’entra Fabrizio Corona? Ilary fa una confessione sul tradimento

Nel corso di una recente intervista rilasciata al programma Belve, Ilary Blasi è tornata a parlare della crisi con Francesco Totti ed è stato tirato in ballo anche Fabrizio Corona. Nello specifico, la conduttrice ha avanzato l’ipotesi che dietro gli articoli usciti di recente sulla faccenda possa essersi proprio l’ex re dei paparazzi.

Ilary, allora, ha manifestato la sua opinione a riguardo e non solo. La showgirl, infatti, ha fatto anche un’interessante confessione sul tema del tradimento. Vediamo cosa ha detto.

Ilary svela se c’entra Fabrizio Corona nella crisi con Totti

In queste settimane ha tenuto banco la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti e in queste ore ci si sta chiedendo se la causa di tutto non sia Fabrizio Corona. Anni fa, l’ex paparazzo sollevò un polverone non indifferente sulla coppia in quanto diffuse alcune segnalazioni inerenti un presunto tradimento del calciatore con Flavia Vento. Ilary non ha mai perdonato Corona per questo. Sta di fatto che, durante una puntata di una precedente edizione del GF Vip, la conduttrice si scagliò duramente contro di lui.

Ad ogni modo a distanza di un bel po’ di anni, Fabrizio ci avrà messo di nuovo lo zampino. A questa insinuazione Ilary ha risposto di non averci mai pensato. Adesso, però, che la pulce è stata messa nel suo orecchio, comincia a pensarci. La donna, dunque, ha affermato che potrebbe esserci Corona dietro tutte le news uscite in merito alla presunta separazione tra i due e, addirittura in merito ai tradimenti.

La confessione sul tradimento della Blasi

In ogni caso, Totti e la Blasi hanno sempre dichiarato di non essere mai stati in crisi e che non ci fosse stato assolutamente nessun tradimento, pertanto, se c’entrasse davvero Fabrizio Corona, avrebbe fallito. A proposito di tale tema, poi, la showgirl ha fatto anche un’altra confessione. Nello specifico, la donna ha ribadito, ancora una volta, che né lei né suo marito si sono traditi in quanto questo non potrebbe mai accadere nel loro rapporto.

Entrambi hanno due caratteri particolarmente forti, per cui non riuscirebbero mai ad andare oltre un tradimento e a superarlo. Con queste parole, dunque, la protagonista dell’intervista ha voluto dissipare ogni eventuale dubbio rimasto. Intanto, i due sono stati paparazzati in reciproca compagnia in atteggiamenti sereni e sorridenti, pertanto, tutto sembra andare a gonfie vele.