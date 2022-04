Grave lutto a Uomini e Donne, Maria De Filippi straziata dal dolore: “Fa davvero malissimo” (FOTO)

In queste ore, il pubblico di Uomini e Donne è stato straziato da un dolore a causa di un lutto molto grave. A lasciare per sempre la trasmissione è Piero Sonaglia, storico tecnico di studio della trasmissione.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno ed ha lasciato tutti profondamente distrutti. A mostrare tutto il suo dispiacere è stata anche Maria De Filippi, ma non sono mancati i commenti anche di altri protagonisti del talk show.

Uomini e Donne in lutto per la morte di Piero Sonaglia

Da pochissimo è trapelata la notizia di un grave lutto che ha investito Uomini e Donne. Piero Sonaglia, tecnico di studio, si è spento improvvisamente e a dare l’annuncio è stato il regista Roberto Cenci. Attraverso un post sui social, infatti, quest’ultimo ha informato tutti i telespettatori di questa triste notizia. Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma, probabilmente, si è trattato di qualcosa di inaspettato dato che prima d’ora non erano trapelate notizie in merito.

In molti, però, si sono resi conto che da qualche puntata Piero fosse assente, tuttavia, questo fanno non ha generato molto sgomento. Il motivo risiede nel fatto che Sonaglia è sempre stato di più dietro le quinte piuttosto che in studio. Ad ogni modo, Maria De Filippi è straziata dal dolore, sta di fatto che ha commentato la triste scomparsa con un commento sui social. (Continua dopo il post)

I commenti di Gianni e Tina

La conduttrice ha detto di provare davvero molto dispiacere e dolore nell’apprendere il grave lutto che ha investito Uomini e Donne. Tra lei e Piero c’è sempre stato un rapporto di complicità, sta di fatto che spesso i loro sguardi si incrociavano durante le puntate. Inoltre, Sonaglia era un validissimo collaboratore, dedico al lavoro e gentile nel relazionarsi con gli altri.

A piangere la sua scomparsa anche gli opinionisti. Tina Cipollari, infatti, ha detto di essere profondamente dispiaciuta. Gianni Sperti, invece, ha voluto ricordare le numerose chiacchiere che i due si sono spesso fatti dietro le quinte prima e dopo le registrazioni. Adesso tutto questo gli mancherà terribilmente. Insomma, tutti sono profondamente addolorati e, molto probabilmente, durante la prossima registrazione del programma, che dovrebbe tenersi domenica, verrà fatta qualche menzione alla triste notizia appena diffusa.