Uomini e Donne spoiler prossime puntate: brutto colpo per Alessandro, novità per Riccardo

Domenica scorsa è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, che vedremo in onda nelle prossime puntate, e gli spoiler sono diversi. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota vi è il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e l’inizio di nuove conoscenze.

Per quanto riguarda Alessandro, invece, l’ex corteggiatore di Ida ha avuto un brutto colpo. Al trono classico, invece, Luca e Veronica si stanno cimentando nella conoscenza dei loro corteggiatori e corteggiatrici.

Cosa vedremo al trono over nelle prossime puntate

Gli spoiler inerenti le prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che ci saranno delle novità per Riccardo. Il cavaliere è inaspettatamente tornato in studio dopo moltissimi mesi di assenza e la sua ex Ida Platano è rimasta senza parole. Contrariamente a quanto molti potevano immaginare, o in alcuni casi sperare, però, i due non usciranno insieme, almeno non nelle imminenti puntate. A quanto pare, non hanno intenzione di riscaldare la minestra.

Guarnieri, invece, preferirà conoscere una nuova dama del parterre. I due usciranno insieme e in studio racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. Stando a quanto rivelato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”. pare proprio che tra loro andrà tutto piuttosto bene. Come reagirà alla faccenda Ida? La donna rimarrà turbata o, finalmente, sarà andata avanti, lo scopriremo.

Nuovi incontri e scontri al trono classico di Uomini e Donne

Nel frattempo, nelle prossime puntate di Uomini e Donne si parlerà anche di un altro ex della Platano, ovvero, Alessandro. I due hanno chiuso la loro conoscenza, pertanto, lui ha cominciato ad uscire con una nuova dama. Le anticipazioni, però, rivelano che le cose non andranno affatto bene. Molto presto, infatti, vedremo che i due interromperanno la frequentazione. Di Gemma, invece, non si parlerà molto in quanto non ci saranno nuovi corteggiatori per lei.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Matteo è andato via avendo fatto la sua scelta, pertanto, l’attenzione si focalizzerà su Luca e sulla nuova arrivata Veronica. Quest’ultima uscirà con due ragazzi, uno dei quali si chiama Matteo. In merito a Luca, invece, il tronista deciderà di portare in esterna solo Soraya. Questo certamente solleverà delle dinamiche incresciose con Lilli. In studio, infatti, non mancherà qualche piccolo scontro e battibecco dovuto alla gelosia. Tutto ciò lo vedremo nel corso delle messe in onda della prossima settimana.