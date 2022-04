Il Paradiso delle signore spoiler 6 aprile: Veronica preoccupata, Adelaide stuzzica Flora

Nel corso della puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Gloria ed Ezio avranno un momento di confronto molto interessante. Della cosa comincerà a nutrire dei sospetti Veronica. La donna, infatti, temerà che la situazione le possa sfuggire di mano.

Su di un altro versante, poi, vedremo anche che Adelaide stuzzicherà Flora nella speranza di apprendere quante più cose possibili sul rapporto che ha con Umberto. Quest’ultimo, dunque, si troverà a confessare una mezza verità.

Veronica sospettosa al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Gloria andrà da Ezio estremamente entusiasta. Nello specifico, la donna dirà di essere molto felice di essere riuscita a riconciliarsi con Stefania. Questa gioia e questa distensione, però, comincerà a generare dei sospetti in Veronica. La donna, infatti, vedrà questo riavvicinamento tra le due come un possibile ricongiungimento di tutta la famiglia Colombo, pertanto, non potrà fare a meno di essere parecchio turbata.

Per quanto riguarda Flavia, invece, la donna dopo essersi aperta con Ludovica circa la sua vita sentimentale, deciderà di avviare un piano per sabotare quella di sua figlia. Nello specifico, la donna desidera che la giovane lasci Marcello per intraprendere una storia con Ferdinando. La protagonista, dunque, metterà in atto un piano per riuscire ad ottenere quello che desidera. Ci riuscirà? Lo scopriremo presto.

Umberto parla con Adelaide nella puntata del 6 aprile

Intanto, Adelaide continuerà ad indagare sul rapporto che unisce Flora a Umberto. La contessa, allora, nella puntata del 6 aprile del Paradiso delle signore, andrà dalla donna e comincerà a farle delle domande alquanto sagaci. Flora, dal canto suo, confesserà alla sua interlocutrice che quanto c’è tra lei e il commendatore, ormai, non è più un fatto segreto, pertanto, comincerà a parlarne in maniera piuttosto aperta.

La stilista, allora, non sapendo come comportarsi, deciderà di chiedere aiuto a Ludovica. Quest’ultima consiglierà alla donna di parlarne direttamente con Umberto. A seguito di tale colloquio, poi, Guarnieri prenderà una decisione molto importante. Nello specifico, deciderà di affrontare sua cognata e di raccontarle almeno parte della verità sulla faccenda. Come prenderà la contessa le mezze confessioni che Umberto le farà? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1 per scoprire come andrà a finire.