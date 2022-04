Alfonso Signorini lancia una stoccata ad Alex e Soleil: ecco cosa ha detto

Una volta terminato il GF Vip, in molti si stanno domandando quali possano essere i rapporti tra il conduttore e gli ex concorrenti. Ebbene, a dare qualche delucidazione in più sulla faccenda è stato direttamente Alfonso Signorini attraverso il suo profilo Instagram, il quale si è soffermato soprattutto sul rapporto che ha con Alex Belli e Soleil Sorge.

Il presentatore, però, nel parlare dei due ragazzi, non ha potuto fare a meno di lanciare una piccola stoccatina. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Alfonso parla del rapporto che ha con Soleil Sorge

Alfonso Signorini ha risposto alle domande dei fan di Instagram nelle quali sono stati tirati in ballo alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Alex Belli e Soleil Sorge. Nello specifico, alcuni utenti hanno chiesto al presentatore di rivelare se sia ancora in contatto con loro. Ebbene, il giornalista ha detto che con la Sorge non ha più alcun tipo di rapporto.

Una volta terminata l’esperienza del GF Vip, infatti, i due non si sono assolutamente più sentiti. Soleil attualmente è impegnata nel fare l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show con Barbara D’Urso e, almeno per il momento, non sembra intenzionata a mantenere un rapporto con Alfonso. Contrariamente a lei, invece, Signorini sente spesso le principesse Jessica, Clarissa e Lulù. Proprio per tale ragione, è impossibile per lui sentire la loro mancanza.

Signorini lancia una stoccata ad Alex Belli

Nel corso del botta e risposta con i fan di Instagram, poi, Alfonso Signorini ha parlato anche di un’altra persona che è stata legata a Soleil durante l’esperienza del reality show, ovvero, Alex Belli. A tal proposito, un utente ha chiesto al conduttore se sentisse la mancanza dell’attore e Signorini è stato lapidario. Nello specifico, il presentatore ha detto: “Se mi mancasse, avrei qualche problemino da risolvere”.

Inoltre, tra le varie domande dei fan ce n’è stata anche un’altra in cui è stato chiesto ad Alfonso se preferisse ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip o di conduttore. A tal proposito, il protagonista ha detto che facendo il conduttore, in realtà, è come se ricoprisse entrambi i ruoli. Nello specifico, infatti, essere alle redini di un programma non esclude la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Il conduttore lo ha fatto spesso durante le sue conduzioni del GF Vip.