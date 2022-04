Come va tra Matteo e Valeria dopo Uomini e Donne? Loro svelano pregi, difetti e retroscena (FOTO)

Matteo e Valeria hanno registrato delle Instagram Stories a distanza di alcuni giorni dalla scelta fatta da Ranieri a Uomini e Donne. I due hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra loro e non solo.

La coppia, infatti, ha svelato anche alcuni retroscena sull’esperienza vissuta nel programma ed hanno svelato quelli che sono i loro pregi e i loro difetti. Vediamo nel dettaglio cosa hanno rivelato.

Valeria e Matteo rispondono ai fan: i pregi e i difetti della coppia

Tra le Instagram Stories di Valeria e Matteo c’è un botta e risposta che i due hanno voluto fare con i fan di Uomini e Donne. Subito dopo la scelta nel programma, i due hanno trascorso dei giorni insieme. Con l’inizio di una nuova settimana, però, si sono dovuti necessariamente separare a causa di esigenze lavorative da parte di entrambi. Prima di salutarsi, però, hanno voluto trascorrere qualche momento insieme in compagnia dei numerosi fan ed hanno risposto a delle domande.

Tra di esse, ad esempio, c’è chi gli ha chiesto di svelare pregi e difetti reciproci. Per quanto riguarda Matteo, il ragazzo pare abbia come difetto il dormire troppo poco. Il protagonista appare sempre iperattivo e pieno di voglia di fare, cosa che, invece, non contraddistingue Valeria. Il difetto di quest’ultima, infatti, è proprio il dormire troppo.

Retroscena sull’esperienza a Uomini e Donne

In questi giorni, ad esempio, i due hanno trascorso delle giornate in giro e Valeria non ha fatto altro che lamentarsi con il suo nuovo fidanzato per il fatto che lui la facesse camminare troppo. Sotto questo punto di vista, dunque, i due non sembrano essere molto in sintonia. Successivamente, poi, alcuni utenti hanno chiesto a Valeria e a Mattero se rifarebbero l’esperienza di Uomini e Donne.

Specie la ragazza ha detto che la rifarebbe a occhi chiusi in quanto è stata un’avventura sorprendente. Inoltre, grazie a quest’esperienza è riuscita anche a ricevere un regalo fantastico, ovvero, Matteo. In merito a chi sia il più geloso della coppia, invece, Ranieri ha risposto senza remore di essere lui. Insomma, a parte qualche piccolo disguido dovuto alle divergenze caratteriali e alle diverse abitudini, la storia tra i due sta procedendo a gonfie vele. Solo il tempo, però, potrà dirci se i due siano davvero fatti l’uno per l’altra oppure no.