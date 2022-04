Uomini e Donne spoiler 5 aprile: Armando furioso, Luca folgorato da una nuova corteggiatrice

Martedì 5 aprile ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che si parlerà, come sempre, di trono over e classico. In merito al primo, vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto Armando, il quale non esiterà a mostrare il suo dissenso per alcune cose accadute.

Per quanto riguarda i più giovani, invece, dopo aver assistito all’esterna di Veronica con uno dei corteggiatori che ha cominciato a conoscere, si passerà a Luca. Quest’ultimo rimarrà spiazzato da una nuova nuova spasimante.

Spoiler 5 aprile: forte lite tra Armando e Alessandro, poi una decisione

Nel corso della puntata del 5 aprile di Uomini e Donne vedremo che Armando siederà al centro dello studio. Il cavaliere non potrà fare a meno di scontrarsi con Alessandro. I due, purtroppo, non riescono proprio ad andare d’accordo in quanto Incarnato non tollera il modo in cui il cavaliere ha trattato Ida. Ogni occasione, dunque, è un pretesto per litigare. La conduttrice, poi, farà aggiungere di fronte al napoletano una seduta, sulla quale si accomoderà Aneta.

I due, dunque, avranno la possibilità di confrontarsi. Tra loro, però, più che un confronto ci sarà uno scontro, in quanto entrambi decideranno di porre fine alla loro conoscenza. Incarnato sarà molto fermo nel dire di non voler proseguire la sua conoscenza in quanto reputa il suo stile di vita troppo lontano e diverso dal suo. La chiusura, però, sarà tutt’altro che pacifica, sta di fatto che si aprirà una discussione piuttosto accesa.

Nuova corteggiatrice per Luca a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata del 5 aprile di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Luca. Ieri abbiano assistito all’esterna di Veronica, mentre oggi si parlerà di Salatino. Quest’ultimo ha deciso di portare in esterna Soraya. I due hanno cenato insieme nel residence di lui e in studio diranno di essere stati davvero molto bene.

Successivamente, però, verrà mandata in onda l’esterna tra Luca e una corteggiatrice nuova. Il tronista, infatti, ha scelto di lasciare a casa Lilli, cosa che genererà molto turbamento nella ragazza. In puntata, poi, vedremo che Luca dirà di essere rimasto particolarmente colpito dalla nuova arrivata e asserirà addirittura che lei è quella che esteticamente gli piace di più. Di queste affermazioni rimarranno profondamente deluse sia Lilli sia Soraya, che non esiteranno a palesare il loro dissenso.