Bestemmia all’Isola dei famosi: ecco cosa si è lasciato sfuggire un concorrente e provvedimenti

La puntata di lunedì 4 aprile dell’Isola dei famosi è stata contraddistinta da molti avvenimenti degni di nota, tra cui una presunta bestemmia. Un naufrago, infatti, l’ha combinata grossa e si è lasciato sfuggire quella che ha tutta l’aria di essere un’imprecazione.

Il pubblico da casa, adesso, si sta chiedendo quale sarà la posizione che assumerà Mediaset in merito a quanto accaduto. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

La presunta bestemmia di Silvano Michetti

All’Isola dei famosi si respira già aria di squalifica a causa di una bestemmia? Nel corso della precedente puntata del reality show un concorrente ha pronunciato una frase che ha lasciato tutti di stucco ed indignati. La puntata è stata contraddistinta dallo sbarco di due nuovi concorrenti, ovvero, I Cugini di Campagna. Nel momento in cui Silvano e Ivano Michetti hanno messo piede sull’isola, accolti da Alvin, uno di loro ha commesso una gaffe.

L’inviato li ha accolti chiedendo loro come stessero e scherzandoci un po’ su per metterli a loro agio. Ad un certo punto, però, Silvano ha detto “Porco d”. Il protagonista, poi, si è fermato in tempo ed ha provato a distogliere l’attenzione parlando di altro. Il pubblico da casa, però, che solitamente è molto attento ad ogni dettaglio, ha udito perfettamente le parole del protagonista. Ilary, invece, probabilmente non si è resa conto di nulla. I social, dal canto loro, sono stati letteralmente invasi dai commenti di persone curiose di scoprire cosa fosse successo realmente.

I provvedimenti dell’Isola dei famosi

Tra gli argomenti maggiormente degni di nota, però, vi è il fatto che adesso tutti vogliono sapere quale sarà la posizione dell’Isola dei famosi in merito a questa presunta bestemmia. Lo staff, infatti, prenderà dei seri provvedimenti contro il concorrente appena sbarcato nel rivedere i filmati o lascerà correre? Al momento Mediaset non si è ancora sbilanciata, tuttavia, essendo trascorso diverso tempo dall’accaduto, pare proprio che la decisione sia stata presa.

Molto probabilmente, infatti, l’azienda ha deciso di lasciare correre e di consentire ai due protagonisti di proseguire la loro esperienza nel reality show incentrato sulla sopravvivenza. Questa presa di posizione, chiaramente, sta sollevando un bel po’ di polemiche da parte dei telespettatori che, invece, si aspettavano una maggiore severità, tipica di altre edizioni di altri reality show quali, ad esempio, il Grande Fratello Vip.