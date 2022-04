Ilary Blasi rompe il silenzio su Patrizia Bonetti all’Isola dei famosi, ma qualcosa non torna (FOTO)

Dopo giorni di silenzi e di supposizioni, finalmente, Ilary Blasi è intervenuta sulla faccenda inerente Patrizia Bonetti e il suo abbandono dell’Isola dei famosi. La conduttrice ha speso alcune parole per spiegare cosa le sia successo e dove si trovi adesso.

I telespettatori, però, non hanno molto apprezzato il comportamento della presentatrice e, di riflesso, di tutta la produzione del programma. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Patrizia Bonetti ufficialmente fuori dall’Isola dei famosi

Durante la puntata del 4 aprile dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha spiegato che fine abbia fatto Patrizia Bonetti. Da giorni si vocifera sul web di un suo possibile abbandono del programma, tuttavia, la conferma non era ancora arrivata. Il suo nome, infatti, risultava ancora tra i naufraghi del reality show stando a quanto riportato dal sito ufficiale dell’Isola. Ad ogni modo, sul web erano circolate notizie del tutto differenti, secondo cui la donna fosse già sul volo di ritorno per l’Italia.

In ogni caso, in queste ore è arrivata finalmente la verità. Ilary ha confermato che Patrizia non sia più tra i concorrenti del programma. A seguito delle ustioni riportare in occasione della prova del fuoco avvenuta nella sua prima puntata, la donna si è dovuta sottoporre a delle cure mediche. La stessa padrona di casa ha spiegato che la showgirl si trovi attualmente in Italia per effettuare delle terapie.

I fan hanno dei dubbi: le pesanti insinuazioni del web

Ilary, però, ha liquidato in pochissime parole l’argomento inerente l’abbandono dell’Isola dei famosi di Patrizia Bonetti e questo non è affatto piaciuto agli utenti del web. In molti, infatti, hanno criticato il programma per non aver spiegato in maniera dettagliata cosa fosse successo. Anche Patrizia non è ancora tornata sui social, ma il suo account continua ad essere gestito dal suo staff, il quale sta pubblicando solamente post criptici.

Molti telespettatori, dunque, stanno insinuando dei dubbi. Secondo diversi fan della showgirl, infatti, la prova del fuoco sarebbe stata poco equa in quanto nel suo caso la fiamma fosse troppo più vicina al corpo. Questo, infatti, potrebbe essere il motivo delle ustioni riportate. Se così fosse, però, potrebbero esserci delle responsabilità per Mediaset. Al momento, però, queste risultano essere solo delle supposizioni dei fan che, probabilmente, sono rimasti male della permanenza lampo della loro beniamina all’interno del reality show.