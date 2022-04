Alessandro Basciano avvistata con un’ex gieffina: ecco chi è e cosa c’è sotto (FOTO)

In queste ore, Alessandro Basciano è finito al centro dell’attenzione per essere stato avvistato in compagnia di un’ex gieffina. La notizia sta generando molto clamore in quanto c’è chi pensa che i due fossero piuttosto complici.

Sulla faccenda è intervenuto anche l’influencer Amedeo Venza il quale ha dato un’interpretazione a tutto quello che sarebbe accaduto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’avvistamento di Alessandro con un’ex gieffina

Una volta terminato il GF Vip alcuni dei protagonisti del reality show stanno continuando a far parlare di sé. Alessandro e Sophie, ad esempio, sono molto attivi sui social e stanno condividendo con i loro fan i momenti più interessanti della loro vita sia professionale sia privata. Stando a quanto traspare dai social, i sue sembrano molto affiatati e assolutamente intenzionati a portare avanti questa relazione. Ad ogni modo, in queste ore è giunta una notizia che potrebbe creare un po’ di agitazione.

Nello specifico, infatti, Alessandro Basciano è stato avvistato in compagnia di un’ex gieffina. La persona in questione è Federica Calemme. I due sono stati immortalati per le vie di Roma e, stando a quanto emerso dalle immagini e da alcune segnalazioni, pare che entrambi fossero parecchio in sintonia. Questo, dunque, ha immediatamente sollevato un polverone mediatico che sta generando molto sgomento.

Ecco cosa ci sarebbe tra Basciano e Federica Calemme

Alcuni utenti dei social, infatti, hanno subito gridato al tradimento da parte di Alessandro Basciano con un’ex gieffina. Sulla faccenda, quindi, è intervenuta una persona molto vicina all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Amedeo Venza, infatti, ha condiviso tra le sue Instagram Stories le immagini “incriminate” ed ha dato una spiegazione a tutto. Il protagonista ha innanzitutto chiarito che tali foto non fossero recenti, ma risalissero a diverse settimane fa.

In secondo luogo, poi, Amedeo ha spiegato che i due si fossero incontrati solamente per esigenze di tipo lavorativo, cosa di cui Sophie è sempre stata messa al corrente. Pertanto, non ci sarebbe assolutamente nulla tra i due. Sulla faccenda, però, non sono ancora intervenuti i diretti interessati. Probabilmente decideranno di non farlo non prendendo minimamente in considerazione queste chiacchiere. In caso contrario, invece, non ci resta che attendere per scoprire che cosa avranno da dire in merito al polverone che si è scatenato in questi giorni.