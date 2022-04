Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 aprile: Marco alle strette, Vittorio furioso con Dante

Le anticipazioni della puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio scoprirà un’altra decisione presa da Dante che lo lascerà senza parole. Nel frattempo, il destino sentimentale di Marco sembra essere segnato, sta di fatto che il ragazzo non saprà più come svincolarsi dal rapporto con Gemma.

Per quanto riguarda Adelaide, invece, la donna compirà un gesto distensivo nei confronti di Flora. Flavia, dal canto suo, troverà una valida alleata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà in questa movimentata puntata.

Lite tra Vittorio e Dante al Paradiso delle signore

Nel corso della messa in onda del 7 aprile del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà un momento di confronto tra Adelaide e Flora. La prima si scuserà con la sua interlocutrice per aver dubitato di lei e di Umberto. Per farsi perdonare, infatti, la contessa esorterà la donna a non lasciare villa Guarnieri. Il suo modo di agire la porterà ad ottenere il risultato sperato, sta di fatto che Flora resterà in tale dimora.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio si troverà a fare una scoperta che lo turberà parecchio. Nel dettaglio apprenderà che Serena sia stata coinvolta in un progetto lavorativo inerente il grande magazzino, si tratta del progetto dei carta-modelli. Conti, allora, comincerà a chiedersi chi possa essere stato a coinvolgere una bambina in un progetto del genere e la risposta sarà, chiaramente, Dante. I due, così, si troveranno ad avere uno scontro particolarmente acceso durante il quale Vittorio perderò la pazienza.

Cena Colombo Guarnieri nella puntata del 7 aprile: Marco in difficoltà

In merito a Flavia, invece, la donna si renderà conto del fatto che le serva un’alleata per poter portare a compimento tutti i suoi piani. A tal proposito, vedrà in Fiorenza la persona ideale per diventare la sua fidata collaboratrice. Nella puntata del 7 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che per i Colombo giungerà un momento molto importante. Tutta la famiglia, infatti, verrà invitata a villa Guarnieri per una cena formale.

In tale occasione dovrebbe essere sancito il fidanzamento tra Gemma e Marco. Il nipote di Adelaide, però, andrà nel panico. Il ragazzo, ormai, è consapevole di non essere innamorato di Gemma, ma di provare un sentimento molto forte verso un’altra dama della famiglia Colombo, ovvero, Stefania. Il suo destino amoroso, però, sembrerà ormai. Stefania, dal canto suo, starà molto male per questa situazione, sta di fatto che si sfogherà tra le braccia della madre.