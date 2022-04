Lory e Marco favoriti dalla produzione dell’Isola dei famosi? Il gesto sospetto

In queste ore, molti utenti del web si stanno scagliando contro la produzione dell’Isola dei famosi paventando l’ipotesi di una strategia per salvare Lory Del Santo e Marco Cucolo. Diversi utenti, infatti, si sono riversati sui social mettendo in evidenza una particolare mossa attuata dagli autori probabilmente per evitare che il pubblico potesse buttare fuori i due concorrenti.

Nello specifico, pare che la produzione abbia appositamente mandato in onda un filmato compromettente sulla coppia solo una volta che il televoto è stato chiuso. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Ecco come la produzione avrebbe tutelato Lory e Marco

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono favoriti dagli autori dell’Isola dei famosi 2022? Questa è la domanda che molti telespettatori della trasmissione si stanno ponendo in questo momento. Tutto è nato durante la puntata del 4 aprile del reality show di Canale 5. In tale occasione, infatti, la coppia era al televoto contro Jeremias e Gustavo e Roberta e Blind, che poi hanno avuto la peggio tra i tre.

Lory e Marco, invece, risultano essere tra i preferiti del pubblico da casa, anche se con una percentuale non altissima. Ad ogni modo, diversi utenti hanno notato che gli autori pare abbiano adoperato una strategia per “tutelare” i due protagonisti e per evitare che venissero eliminati in tale fase di televoto. Il modo attraverso il quale la produzione potrebbe essere intervenuta riguarda la scelta di mandare in onda un filmato compromettente su di loro solo a chiusura del televoto.

Tutti contro la Del Santo all’Isola dei famosi

Molti spettatori, infatti, non hanno compreso per quale ragione la regia abbia reso noto tale filmato inerente alcune dinamiche dell’Isola dei famosi riguardanti Lory e Marco solo dopo che il pubblico si sia espresso in loro favore. Durante la puntata di ieri del programma, infatti, la Del Santo è stata molto attaccata dai suoi compagni d’avventura. Essi hanno messo in evidenza dei comportamenti errati che assumerebbe la donna.

In particolare, diversi concorrenti hanno insinuato che la showgirl sia finta. La donna si comporterebbe in due modi differenti, a seconda che ci siano le telecamere oppure no. La Del Santo, in sua discolpa si è difesa dicendo di non essere assolutamente questo genere di persona. Tuttavia, dopo la nascita di questa polemica, in molti hanno cominciato a cambiare opinione su di lei. L’avranno fatto anche i telespettatori?