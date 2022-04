Federica svela un inedito retroscena su Uomini e Donne: il dramma vissuto il primo giorno (VIDEO)

A distanza di un po’ di giorni dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Federica Aversano è tornata molto attiva sui social. In queste ore, infatti, la ragazza ha effettuato una diretta con i suoi fan di Instagram in cui ha svelato degli inediti retroscena sul programma.

Il suo percorso, purtroppo, non si è concluso come le immaginava. Malgrado questo, però, ha rivelato che l’esperienza vissuta nel talk show l’ha fatta radicalmente cambiare. Nel corso della diretta, poi, la giovane ha svelato un dramma vissuto in occasione della sua prima puntata nel programma.

Il retroscena sul primo giorno a Uomini e Donne di Federica

Federica Aversano ha parlato su Instagram della sua esperienza Uomini e Donne. A tal proposito, La giovane ha voluto rivelare un episodio alquanto increscioso verificatosi al suo primo giorno in studio. La ragazza ha spiegato che mentre era sul treno che l’avrebbe portata a Roma ebbe un attacco di panico, disturbo di cui ha sofferto molto fino a due anni fa. La giovane, infatti, era terrorizzata all’idea di cimentarsi in questa nuova avventura

Fu sua madre, però, a spingerla letteralmente all’interno del vagone poco prima che si chiudessero le porte. Per tutto il tragitto, Federica pensò di voler tornare indietro in quanto non si sentiva all’altezza della situazione. Poco alla volta, però, è riuscita a calmarsi e a mettere i piedi all’interno dello studio. Quello è stato per lei il secondo momento drammatico di questa esperienza.

In che modo l’Aversano è cambiata grazie al talk show

Nello specifico, infatti, Federica ha detto che non si sentiva affatto a suo agio nello studio di Uomini e Donne all’inizio. Con il passare del tempo, però, si è ambientata e ad oggi è felicissima di aver intrapreso questo percorso. Anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi per lei, l’esperienza le è comunque servita per maturare e per superare ulteriormente le sue paure.

Restando in questo tema, La giovane ha rivelato anche di aver sofferto di attacchi di panico persistenti da quando aveva 27 anni. Per riuscire ad arginare il problema, si è rivolta anche a degli specialisti ed ha avviato una terapia psicologica. Proprio grazie a questo e al supporto dei suoi cari, la giovane è riuscita a riacquistare fiducia in se stessa e a superare le paure che la stavano imprigionando.