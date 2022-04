Soleil e Alex insieme a La Pupa e il Secchione Show: ecco cosa è successo dopo la puntata

Alex Belli e Soleil Sorge si sono nuovamente incontrati a La Pupa e il Secchione Show. Nel corso della messa in onda i due non hanno potuto fare a meno di lanciarsi delle velenose stoccatine, che hanno contribuito ad intrattenere e divertire il pubblico.

Probabilmente, anche grazie a questi siparietti gli ascolti della puntata del programma di Barbara D’Urso hanno vissuto un graduale aumento. Ad ogni modo, in molti si stanno chiedendo cosa sia successo tra i due ex gieffini dopo la puntata. Ecco qualche indiscrezione.

Le stoccate tra Alex e Soleil a La Pupa e il Secchione Show

La puntata del 5 aprile de La Pupa e il Secchione Show è stata contraddistinta dall’arrivo di Alex Belli, il quale si è trovato a sedere al fianco di Soleil Sorge. Tra i due i rapporti non sono affatto distesi. Dopo la fine del GF Vip, infatti, l’influencer ha scelto di interrompere ogni tipo di contatto con lui in quanto lo reputa falso e costruito. Durante la puntata del programma della D’Urso, dunque, la protagonista non ha risparmiato stoccate al veleno contro Alex.

Ma la cosa maggiormente degna di nota è avvenuta senza le telecamere. Molti telespettatori, infatti, si stanno domandando se tra i due sia tutta scena, oppure se il loro rapporto sia davvero deteriorato. Ebbene, a dare qualche delucidazione in più sulla faccenda è stata proprio l’influencer. Quest’ultima, infatti, ha compiuto un gesto esplicito contro l’attore.

Cosa è accaduto dopo la messa in onda

L’episodio è avvenuto durante la diretta de La Pupa Party, programma condotto da Dayane Mello. Quest’ultima non nutre affatto stima nei confronti di Alex, sta di fatto che, nel momento in cui l’ha visto varcare la soglia dello studio, non ha potuto evitare di sparare a zero contro di lui. La donna si è detta incredula per il fatto che ancora gli venga data la possibilità di stare in televisione dopo i teatrini messi in piedi al GF Vip.

Ad ogni modo, i commenti di Dayane contro Alex durante la puntata de La Pupa e il Secchione Show hanno trovato un riscontro positivo in Soleil. Quest’ultima, infatti, ha messo dei like a tutto quello che la sua amica dicesse contro l’attore. Con questo comportamento, Soleil ha chiarito, una volta per tutte, la sua posizione in merito al rapporto con Belli. A quanto pare, tra loro non ci sarebbe alcuna possibilità di riconciliazione.