Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Stavolta pare sia vero, a “rubarle” il posto sarà un’amica

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano Gemma Galgani e il suo futuro a Uomini e Donne. Sono anni, ormai, in cui non si fa altro che parlare di un possibile abbandono del talk show da parte della dama torinese.

Questo, però, non si verifica mai e Maria De Filippi riesce sempre a trovare una collocazione per la protagonista. Ad ogni modo, stavolta pare che le cose siano diverse. A sganciare questa bomba è stato il settimanale Nuovo TV.

Il declino di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani pare sia pronta a dire addio a Uomini e Donne. Dopo anni in cui è stata al centro dell’attenzione, riuscendo a tenere le telecamere su di sé per intere puntate, la torinese pare abbia perso la sua luce. Da un po’ di settimane, infatti, la protagonista non si trova più al centro di nessuna dinamica. Per lei non sta arrivando nessun cavaliere nuovo, rendendo la sua presenza in studio puramente accessoria.

Anche i diverbi con Tina Cipollari, che tanto divertivano e allo stesso tempo innervosivano i telespettatori, non si stanno più verificando. Questa, dunque, sembra proprio la fine della supremazia di Gemma all’interno del talk show. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, pare proprio che la donna stia seriamente valutando l’idea di andare via dalla trasmissione, ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Ecco chi potrebbe sostituirla: la perfetta erede

Il vero colpo di scena è proprio questo. Gemma Galgani, infatti, potrebbe essere sostituita a Uomini e Donne da una sua amica. A prendere il suo posto potrebbe essere, con ogni probabilità, Ida Platano. In effetti, la donna mette in atto le stesse dinamiche di Gemma. Quando si trova al centro dello studio non mancano le liti con Tina, i pianti disperati, i momenti di pesantezza e di scontro con i corteggiatori.

Anche lei come Gemma non riesce a trovare stabilità e serenità con nessuno spasimante. Tutti questi elementi, quindi, stanno facendo avanzare sempre di più l’ipotesi che Ida possa rappresentare la perfetta erede di Gemma, solo con qualche anno in meno. Nel caso in cui questo dovesse accadere, come la prenderà la Galgani? Inoltre, anche se spesso la dama bianca viene criticata, il pubblico sarà contento di non vederla più o mancherà?