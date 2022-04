Il Paradiso delle signore spoiler 8 aprile: Marco lascia Gemma, Flavia fa una confessione

Gli spoiler della puntata dell‘8 aprile del Paradiso delle signore rivelano esilaranti colpi di scena. Nello specifico, vedremo che Marco arriverà a prendere una decisione molto importante sulla sua vita sentimentale, ovvero, lascerà Gemma.

Su di un altro versante, invece, Flavia sarà sempre più decisa a portare avanti il suo paino. Per renderlo ancora più efficace, la protagonista confesserà a sua figlia Ludovica una cosa del tutto inaspettata. Ecco tutto quello che accadrà.

Flavia fa un’inaspettata confessione a Ludovica al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del giorno 8 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Stefania continuerà ad avere tra i suoi pensieri Marco. La ragazza, però, non sa come fare in quanto il destino del protagonista sembrerà ormai sempre più definito. Il giovane, dal canto suo è contrariato per l’invito che Adelaide ha esteso alla famiglia Colombo a sua insaputa, pertanto, proverà a trovare il modo di cambiare il corso degli eventi.

Per quanto riguarda Flavia, invece, la donna sarà molto contenta di essere riuscita a trovare in Fiorenza la giusta alleata per portare avanti il suo piano. A tal proposito, la donna si troverà a fare una confessione inaspettata a Ludovica. Nel dettaglio, confesserà a sua figlia di essere affetta da una malattia, tuttavia, si tratterà di un inganno, finalizzato solo al conseguimento dei suoi obiettivi.

Marco prende una decisione nella puntata dell’8 aprile

Nel corso della puntata dell’8 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Serena deciderà di ascoltare sua madre Beatrice e di accettate di trascorrere un po’ di tempo con lei e Dante. Questo, chiaramente, spingerà la bambina a dover sottrarre del tempo in compagnia di Vittorio. Conti non prenderà affatto di buon grado la decisione della nipote, specie perché nutre una profonda ostilità nei confronti di Romagnoli.

In merito al rapporto tra Stefania e Marco, infine, nella puntata in questione ci sarà un punto di svolta. Il ragazzo, infatti, capirà che non può più continuare a fingere. Proprio per tale motivo, prenderà coraggio e confesserà a Gemma la sua volontà di interrompere la loro relazione. Questo avverrà poco prima della cena a casa Guarnieri a cui la famiglia Colombo è stata invitata. Proprio per questo motivo, l’imbarazzo sarà davvero tangibile, tuttavia, Marco si sentirà più sollevato per essersi liberato di questo peso.