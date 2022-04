Uomini e Donne in onda in estate al posto di Temptation Island? Maria De Filippi va via

In queste ore stanno circolando sul web delle notizie piuttosto interessanti su Uomini e Donne e il fatto che potrebbe sostituire Temptation Island nei mesi estivi. Si vocifera, infatti, che Maria De Filippi stia pensando di apportare delle modifiche al suo format.

Come ha spesso dichiarato la padrona di casa, lei detesta la monotonia, pertanto, è sempre alla ricerca di esperimenti e di innovazioni nelle sue trasmissioni. Vediamo, quindi, tutto quello che è emerso.

La bomba su Uomini e Donne Vip e la sostituzione di Temptation Island

Uomini e Donne andrà in onda in estate al posto di Temptation Island? La notizia bomba sta circolando sul web da un po’ di ore e sembra stia prendendo sempre più piede. La conduttrice del talk show pomeridiano pare stia prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di creare una variante vip allo storico programma pomeridiano. Questa non è affatto la prima volta in cui circola questa notizia, tuttavia, adesso sono trapelate delle informazioni in più.

In particolar modo, infatti, pare che il programma possa essere un valido sostituto di quello incentrato sulle tentazioni. Per rendere maggiormente intrigante il format, però, dovrebbero essere introdotti dei personaggi famosi. Attualmente i nomi in lizza sono i seguenti: Antonio Zequila, Pamela Prati e Roger Balduino. I tre dovrebbero ricoprire il ruolo di tronisti pronti a conoscere nuovi spasimanti. Chiaramente, però, al momento queste restano solamente delle ipotesi.

Maria De Filippi scalzata da altre due conduttrici

Ad ogni modo, a rendere la notizia particolarmente intrigante, è anche il fatto che alle redini pare non ci dovrebbe essere Maria De Filippi. La versione vip di Uomini e Donne che andrebbe a sostituire Temptation Island, infatti, dovrebbe essere guidata da Silvia Toffanin, oppure da Simona Ventura. La prima pare sia fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi come futura erede della De Filippi, mentre la seconda sta attualmente conducendo Ultima Fermata.

In studio, però, dovrebbero continuare ad esserci gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali sarebbero sicuramente in grado di rendere particolarmente animate le dinamiche. Il programma, infine, dovrebbe andare in onda nel periodo estivo, ma al momento non sono ancora trapelate date certe. Dopotutto, Mediaset non si è ancora sbilanciata sulle sorti di tale programma, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se la cosa andrà realmente in porto oppure no.