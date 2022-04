Uomini e Donne, puntata di oggi 7 aprile, spoiler: Luca spiazza le corteggiatrici

Le anticipazioni della puntata del 7 aprile di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà anche Luca. Dopo aver ampiamente parlato degli esponenti del trono over, infatti, quest’oggi Maria De Filippi si soffermerà anche sulle dinamiche dei più giovani.

Nello specifico, vedremo che il ragazzo prenderà una decisione che lascerà particolarmente spiazzate le sue corteggiatrici. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

Il gesto di Luca indispettisce le corteggiatrici a Uomini e Donne

Come i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nella scorsa puntata c’è stato il ritorno trionfale di Riccardo Giarnieri nel parterre. Il cavaliere ha detto di essere in cassa integrazione, pertanto, ha molto tempo a disposizione. Proprio per tale ragione, ha approfittato per tornare nel talk show pomeridiano. Qui ha incontrato di nuovo Ida, la quale è rimasta spiazzata, ma allo stesso tempo emozionata, di trovarselo di nuovi di fronte.

I due, infatti, hanno deciso di concludere il blocco dedicato a Riccardo con un ballo in amicizia. Ad ogni modo, nella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne vedremo che la padrona di casa si concentrerà su altro. In particolar modo vedremo che la conduttrice farà sedere al centro dello studio Luca. Quest’ultimo farà una comunicazione spiazzante in merito alle esterne.

Liti tra gli over nella puntata del 7 aprile

Nello specifico, il tronista dirà di aver portato in esterna la nuova corteggiatrice Aurora. Lilli e Soraya, chiaramente, rimarranno profondamente deluse poiché, per l’ennesima volta, il giovane si è comportato in maniera intollerabile nei loro confronti. Luca, dal canto suo, dirà di essere molto preso da Aurora e di essere attratto da lei, non solamente dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale.

Durante la puntata del 7 aprile di Uomini e Donne, però, assisteremo anche ad altre dinamiche. In particolare, vedremo come starà procedendo la conoscenza tra Armando e le nuove corteggiatrici che nella scorsa puntata sono giunte in studio per conoscerlo. In secondo luogo, poi, verrà dato spazio a Bruno e Vincenza. I due spiegheranno che le cose tra loro non stanno andando nel migliore dei modi. I loro caratteri sono troppo diversi e a tratti incompatibili. Proprio per tale motivo, al termine di un dibattito, giungeranno di comune accordo ad una conclusione. Nello specifico, decideranno di rimanere solo amici.