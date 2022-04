Isola dei famosi, arriva la prima squalifica: la produzione ufficializza la decisione (FOTO)

Pochi istanti fa è trapelata la notizia secondo cui lo staff dell’isola dei famosi ha deciso di applicare la prima squalifica ufficiale di questa edizione. Il concorrente interessato da questo provvedimento è Silvano dei Cugini di Campagna

I telespettatori avevano notato che in occasione della scorsa puntata del reality show il protagonista avesse pronunciato una frase blasfema. La produzione, dunque, ha analizzato la situazione e ha preso una decisione definitiva.

Silvano soggetto a squalifica per aver bestemmiato

All’isola dei famosi è partita la prima squalifica ufficiale dell’edizione attualmente in corso. Tutto è accaduto durante la puntata di lunedì scorso, quando Silvano dei Cugini di Campagna era sbarcano insieme a Ivano su Cayo Cochinos. I due sono stati accolti da Alvin e, improvvisamente, Silvano si è lasciato scappare qualcosa di troppo, ovvero, una frase blasfema. Molti telespettatori si erano resi conto dell’accaduto, pertanto, avevano provveduto a diramare la notizia sul web.

Lo staff del programma, però, non si era affatto sbilanciato sulla questione, facendo pensare che avessero deciso di soprassedere sulla faccenda. Neppure Ilary Blasi aveva commentato in nessun modo la questione fomentando il risentimento e lo sdegno di molti spettatori. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di giorni, è arrivata la decisione ufficiale fa parte di Mediaset.

Lo staff dell’isola dei famosi ufficializza la decisione

Attraverso un comunicsto ufficiale, infatti, gli autori dell’isola dei famosi hanno comunicato che Silvano sia stato soggetto a squalifica. La produzione ha chiarito di aver analizzato attentamente la questione e, effettivamente, si sono resi conto della frase blasfema pronunciata dal cantante. Di fronte a questa situazione, dunque , è stato inevitabile prendere la decisione di squalificare il protagonista.

Lo staff, poi, si è anche scusato con tutti i telespettatori se sono sentiti offesi in qualche modo dal comportamento assunto dal protagonista dei Cugini di Campagna. Al momento, però, non si sa se il destinatario del provvedimento sia già salito su di una barca per raggiungere la terra ferma e tornare in Italia o se la faccenda verrà affrontata direttamente in puntata da Ilary Blasi. Quest’ultima potrebbe informare in diretta i concorrenti circa la decisione maturata in questi giorni dalla produzione. Non ci resta che attendere la messa in onda di stasera per scoprire come andrà a finire e come reagirà Silvano.