Belen Rodriguez spiazza su Stefano De Martino: “Lui andrà con altre donne…”

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è, ormai, cosa nota. Ad ogni modo, i diretti interessati stanno preferendo non rendere troppo pubbliche queste faccende private, anche considerando i loro precedenti.

Attraverso un commento su Twitter, però, la showgirl si è lasciata scappare una frase che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Il commento pungente di una fan su Stefano De Martino

Nell’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato un servizio fotografico dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Al suo interno i due appaiono felici e sereni, proprio come una coppia perfettamente formata. Malgrado questo, i due stanno cercando di mantenere massimo riserbo sulla faccenda anche perché è già successo molte altre volte che si riavvicinassero per poi lasciarsi nuovamente.

Ebbene, proprio su questo argomento ci ha voluto scherzare su la Rodriguez. Un utente di Twitter, infatti, ha pubblicato un commento su tale social in cui ha detto a Belen che Stefano sia come il buon vino, più invecchia e più diventa buono. La showgirl ha deciso di rispondere a tale intervento attraverso la puntata de Le Iene di ieri sera. La donna ha lasciato tutti i suoi fan senza parole per ciò che ha detto.

La risposta di Belen Rodriguez spiazza tutti

In particolar modo, Belen Rodriguez ha chiesto alla donna in questione se volesse “assaggiare” Stefano De Martino. A tal proposito, la showgirl ha aggiunto che tanto tra poco i due si rilasceranno, pertanto, lui andrà sicuramente con altre donne e l’autrice del commento potrebbe essere una sua ipotetica scelta. Questa frase ha avuto un duplice effetto. Il primo è quello secondo cui con queste parole la modella ha, finalmente, ufficializzato l’ormai noto ritorno di fiamma con il ballerino, ma non solo.

In secondo luogo, infatti, la protagonista ha anche voluto mettere le mani avanti sul suo ritorno con Stefano asserendo che, ormai, i due fanno sempre questo. Prima ritornano insieme, credendo di aver finalmente trovato il loro equilibrio e poi si lasciano inesorabilmente a causa di incompatibilità caratteriali. Accadrà lo stesso anche questa volta come preannunciato da Belen o in questo caso le cose andranno in maniera finalmente diversa? Non ci resta che attendere, in quanto solo il tempo sarà in grado di darci tutte le risposte sulla faccenda.