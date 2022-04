Diletta Leotta alla guida di un programma Mediaset? Potremmo vederla in una veste inedita

In questi giorni, dietro le quinte di Canale 5 e Italia 1 pare ci sia grosso fermento per alcuni cambi interni. Tra di essi, pare che l’azienda stia ponderando l’ipotesi di porre Diletta Leotta alla guida di un programma Mediaset.

Il volto di DAZN potrebbe sbarcare all’interno di una trasmissione nuova, pertanto, il pubblico potrebbe vederla in vesti completamente inedite e diverse dal solito. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in queste ore.

Il rumor su Diletta Leotta alla guida di un programma di Italia 1

Diletta Leotta potrebbe sbarcare a Mediaset alla guida di un nuovo programma. La giornalista sportiva, volto di DAZN e voce della radio potrebbe presto ricevere un incarico di tutto rispetto che le farebbe ricoprire dei panni completamente diversi dal solito. Il pubblico da casa, infatti, è sempre stato abituato a vedere Diletta alle prese con i commenti sportivi legati alle partite di calcio. Oppure nei panni di soubrette e co-conduttrice, come quando affiancò Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

Stavolta, però, per la bella siciliana potrebbe aprirsi una pista del tutto inedita. Pare, infatti, che l’azienda stia valutando di porre la conduttrice alla guida di un programma comico di Italia 1. Si tratterebbe di una sorta di rivisitazione di Colorado, in cui Diletta sarebbe affiancata da un gruppo di cominci d’eccezione. Il suo compito sarebbe quello di mantenere le redini del format informando e, allo stesso tempo, intrattenendo il pubblico da casa.

La reazione di Mediaset

Per il momento, però, Mediaset non si è ancora sbilanciata in merito a questo rumor su Diletta Leotta, tuttavia, i fan della donna si augurano fortemente che questo possa accadere. In attesa di riscontrare delle conferme a riguardo, Diletta si sta concentrando molto sul suo lavoro in radio e su quello come commentatrice sportiva di DAZN. I suoi impegni pare le stiano concedendo poco spazio per la vita privata.

Una volta archiviata definitivamente la storia con Can Yaman, infatti, su di lei non sono trapelati più altri pettegolezzi inerenti dei possibili flirt. Attualmente, quindi, pare proprio che Diletta sia completamente single e, pertanto, ancora più libera per potersi cimentare in nuove ed esilaranti avventure professionali. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere in che modo di pronuncerà Mediaset in merito alla questione di affidarle il ruolo di conduttrice.