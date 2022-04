Il Paradiso delle signore trama 11 aprile: Salvatore fissa le nozze, Gemma furiosa con Stefania

La trama della puntata dell’11 aprile del Paradiso delle signore rivela che Salvatore deciderà di organizzare una sorpresa per Anna, anche se i risvolti potrebbero essere inattesi. Gemma, invece, sarà sempre più furiosa con Stefania.

In merito a Flavia, invece, la donna continuerà imperterrita ad andare avanti nel suo piano diabolico e riuscirà a coinvolgere anche Ludovica. La ragazza, infatti, si troverà spalle al muro a dover assecondare le richieste di sua madre.

Flavia costringe Ludovica a mentire nella puntata dell’11 aprile

Nel corso della puntata di lunedì 11 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore organizzerà una sorpresa per Anna. Nello specifico, il ragazzo fisserà la data delle nozze, ma deciderà di non dire nulla alla sua compagna. Il suo intento sarà proprio quello di sorprenderla, ma riuscirà a farlo positivamente o la Imbriani la prenderà in un modo inaspettato?

Intanto, Flavia continuerà a tramare e, dopo essersi riuscita a guadagnare la collaborazione di Fiorenza, deciderà di coinvolgere anche Ludovica. Nella scorsa puntata la donna ha confessato a sua figlia della sua finta malattia. La giovane è rimasta senza parole, tuttavia, si vedrà costretta ad assecondare la volontà di sua madre. La donna, infatti, costringerà Ludovica a mantenere il segreto sulla faccenda. La giovane, così, si vedrà costretta a tenere tutto nascosto anche a Marcello, con il quale di recente sta avendo dei problemi a causa di Ferdinando.

Gemma contro Stefania al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, nella puntata dell’11 aprile del Paradiso delle signore vedremo che l’ostilità tra Gemma e Stefania sarà sempre più forte. Durante la puntata dello scorso venerdì, Marco ha deciso di raccontare tutta la verità alla sua fidanzata, dicendo di non essere più innamorato di lei. Il giovane, però, non ha detto alla ragazza la verità per cui è stato spinto a prendere questa decisione.

Gemma, però, non è stupida e non potrà fare a meno di sospettare che nella faccenda possa c’entrare proprio la sua sorellastra Stefania. Tra le due, dunque, si instaurerà un rapporto estremamente conflittuale che le porterà ad avere spesso degli screzi e dei momenti di forte imbarazzo. Nel frattempo, però, Marco si sentirà sollevato. Il nipote di Adelaide, infatti, deciderà di andare da Stefania per confessare finalmente alla giovane tutto quello che nutre per lei. Come reagirà la figlia di Ezio?