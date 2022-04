Alvin svela retroscena sull’Isola dei famosi: ecco cosa non può fare davanti ai naufraghi

In queste ore, Alvin ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato alcuni retroscena inediti sull’Isola dei famosi. L’inviato ha spiegato alcune situazioni estreme che tutto lo staff è spesso costretto a vivere.

Inoltre, ha anche svelato alcune cose che è costretto a non poter fare dinanzi i naufraghi delle varie edizioni. Scopriamo, dunque, tutti i segreti e i dietro le quinte del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Alvin svela le condizioni estreme che vive lo staff dell’Isola dei famosi

Alvin ha svelato alcuni retroscena sull’Isola dei famosi davvero degni di nota. Innanzitutto, l’inviato ha esordito dicendo che questa esperienza è davvero complessa, anche e soprattutto per tutto lo staff che lavora dietro le quinte. Le condizioni nelle quali spesso si trovano a lavorare, infatti, si rivelano critiche. I membri della produzione devono affrontare delle situazioni estreme, durante le quali è fondamentale mantenere la calma e riuscire a dimostrare di essere in grado di affrontare ogni avversità.

Ne sono un esempio gli uragani che, negli anni passati si sono abbattuti in Honduras, o alcuni incidenti verificatisi durante l’organizzazione delle prove. Senza contare gli infortuni che, purtroppo, possono capitare, le ore di furo e molto altro. Nel corso dell’intervista, poi, l0inviato ha spiegato anche in che modo trascorre il tempo libero e cosa non può fare davanti ai concorrenti.

Tempo libero e cosa non può fare davanti ai naufraghi

In relazione a questo secondo aspetto, Alvin ha ammesso che i naufraghi dell’Isola dei famosi hanno come massima difficoltà quella di patire la fame. Proprio per tale ragione, lui evita di mangiare davanti a loro proprio per non metterli a disagio e farli soffrire più del dovuto. Al massimo si limita semplicemente a bere dell’acqua. Per quanto riguarda il tempo libero, invece, Alvin ha detto che, di solito, ne hanno molto poco.

Ad ogni modo, lì in Honduras non ci sono tantissime cose da fare, per tale ragione, si trova spesso ad annoiarsi nel momento in cui ha delle ore libere. Attraverso il suo account di Instagram, però, Alvin spesso condivide con i fan alcuni momenti di relax che vive quando non deve lavorare alla preparazione del programma. Di recente, ad esempio, ha mostrato di essere alle prese con i fornelli nella preparazione di alcune pietanze tipicamente honduregne. A parte questo, però, non c’è molto altro da fare.