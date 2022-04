Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? Parla lei, ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore stanno circolando sul web delle voci piuttosto interessanti che riguardano una possibile rottura tra Francesco Oppini e la sua fidanzata Cristina Tomasini. A fomentare questi dubbi è stato, inconsapevolmente, proprio il commentatore sportivo.

I fan, infatti, hanno notato che da un po’ di tempo il protagonista non appare più in compagnia della sua dolce metà. Inoltre, il fatto che lei fosse assente al suo quarantesimo compleanno, ha infiammato ancor di più i rumor. Sulla faccenda è intervenuta la donna. Vediamo cosa ha detto.

Ecco gli indizi sulla possibile rottura tra Francesco Oppini e la sua fidanzata

Tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini la storia è giunta al capolinea? Il 6 aprile è stato il compleanno dell’ex gieffino, il quale ha compiuto 40 anni. Per l’occasione, il protagonista ha deciso di organizzare una festa in un locale in compagnia di tutte le persone a lui care. All’appello non sono mancati ex gieffini, tra cui Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e, naturalmente, mamma Alba Parietti.

Tra gli invitati, però, mancava proprio Cristina. La donna non ha preso parte alla festa e non è apparsa in nessun video o foto presenti sul profilo di Francesco. La cosa, dunque, sommata ad alcuni comportamenti bizzarri verificatisi di recente, non sta facendo altro che fomentare i dubbi dei fan. Oppini, però, si è trincerato dietro un rigido silenzio, cosa che invece non ha fatto la sua compagna, o presunta ex.

Cristina Tomasini lancia una stoccata su Instagram

In particolar modo, infatti, in queste ore Cristina Tomasini ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno tutta l’aria di essere delle stoccate contro Francesco Oppini. Nello specifico, la donna ha sottolineato la frase di un libro in cui c’è scritto che nella vita risulta molto semplice amare il piacere, mentre il difficile arriva quando si decide di amare davvero. A questo, infatti, sono pronti solamente i veri guerrieri, quelli che hanno il coraggio di mettersi in gioco e di lasciarsi andare.

Questo messaggio, chiaramente, sommato ai rumor che stanno circolando in queste ore, sembra essere una velata conferma di quanto starebbe accadendo tra i due. Ricordiamo, però, che Francesco ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori la sua vita sentimentale, pertanto, è molto probabile che non replicherà alla stoccata della donna. In ogni caso, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti in merito alla faccenda.