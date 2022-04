Il padre di Manuel Bortuzzo ha bloccato Lulù Selassié sui social? Ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto bizzarre in merito un ipotetico gesto del padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié. Nello specifico, pare che il signor Franco abbia deciso di bloccare sui social la fidanzata del figlio.

Questa notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno, in quanto sembrava che tutto stesse procedendo a gonfie vele. Per tale ragione, vediamo che cosa è successo.

Il presunto gesto del padre di Manuel contro Lulù Selassié

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparsa una segnalazione che riguarda il padre di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Una fan dell’influencer ha riportato una segnalazione relativa a un presunto gesto di Franco contro la principessa. Risulterebbe, infatti, che Franco abbia bloccato sui social la giovane. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito inerenti i possibili motivi per cui l’uomo avrebbe compiuto questo gesto.

Deianira, dal canto suo, ci ha tenuto a specificare che, al momento, non vi è nessuna conferma della notizia. Potrebbe trattarsi anche di un bug di Instagram o di qualche altra ragione. La notizia, però, sta generando molto sgomento in quanto, se fosse vera, potrebbe incrinare considerevolmente il rapporto tra i due innamorati, che attualmente hanno deciso di andare a vivere anche insieme.

Liti tra la famiglia Bortuzzo e Selassié?

Nello specifico, infatti, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono andati a vivere insieme a Roma nella casa in cui il nuotatore abita con suo padre. Quest’ultimo avrebbe deciso di lasciare uno dei piani della loro villetta direttamente ai due ragazzi in modo che possano godersi la loro vita insieme e la loro privacy. Questo gesto di benevolenza, dunque, va a cozzare completamente con le notizie circolate in queste ore.

Al momento, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda. Manuel è assente dai social da più di 24 ore, mentre Lulù sta condividendo con i fan i momenti più interessanti delle sue giornate, anche in compagnia del suo fidanzato. La Selassié, inoltre, ha anche annunciato che lei, insieme alle sue sorelle, saranno le protagoniste di una nuova serie che andrà in onda su Sky e che riguarderà la loro vita da persone agiate. Al momento, dunque, la sua vita non potrebbe andare meglio di così, se non fosse per le voci circolate sulle possibili diatribe con la famiglia di Manuel.