Uomini e Donne anticipazioni puntata 8 aprile: Alessandro nella bufera, Luca delude

Venerdì 8 aprile andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si continuerà il dibattito che vede al centro dell’attenzione Alessandro. L’ex corteggiatore di Ida ha palesato, ancora una volta, di essere interessato a Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Questo, chiaramente, continuerà a creare molto sgomento in studio. La conduttrice, poi, chiamerà i due tronisti. L’attenzione si focalizzerà soprattutto su Luca, il quale si renderà protagonista di una scelta che lascerà perplesse le sue corteggiatrici.

Alessandro nella bufera a Uomini e Donne

Nel corso della puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne vedremo che Alessandro continuerà a generare molto sgomento. La scorsa messa in onda si è conclusa con il ragazzo che ha palesato un’intenzione già espressa un po’ di giorni fa. Nello specifico, il protagonista ha detto di pensare ancora a Federica Aversano. Per tale ragione, Maria lo ha esortato ad uscire dalla trasmissione per andare a conoscerla.

Anche Gianni Sperti lo ha attaccato e nella puntata odierna continueremo ad assistere a questa polemica. Alessandro, infatti, avvierà un dibattito anche con Ida, la quale sarà profondamente delusa per le affermazioni del cavaliere. La donna, infatti, dirà di essersi sentita presa in giro in quanto crede che Alessandro abbia corteggiato lei solo per potersi avvicinare a Federica. Ad ogni modo, quest’ultima ha detto di non volerlo conoscere, ma le cose cambieranno?

Luca attaccato dalle corteggiatrici nella puntata dell’8 aprile

Si vocifera, infatti, che la dama possa fare ritorno a Uomini e Donne o come nuova tronista o come dama del parterre degli over, ma questo nella puntata dell’8 aprile non verrà detto. Alessandro, dunque, si troverò a scegliere se andare via oppure se continuare la sua esperienza nel programma senza Federica. Passando al trono classico, invece, Maria De Filippi farà scendere i due tronisti.

Di Veronica non si parlerà, in quanto la ragazza pare non abbia fatto nessuna esterna particolarmente degna di nota. Di Luca, invece, si parlerà eccome. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna la nuova corteggiatrice Aurora. Lilli e Soraya, chiaramente, rimarranno molto male e in puntata si scaglieranno contro il tronista. Salatino, dal canto suo, continuerà a dire di sentirsi particolarmente attratto da Aurora, in quanto fisicamente è la ragazza che lo attrae di più.