Carmen Di Pietro vince prova leader all’Isola dei famosi, ma spunta un’irregolarità: “L’hanno aiutata” (VIDEO)

Nel corso della puntata del 7 aprile dell’Isola dei famosi, Carmen Di Pietro è stata la vincitrice della prova leader. Alcuni telespettatori, però, hanno notato una presunta irregolarità che le avrebbe consentito di fare meno sforzo rispetto agli altri compagni d’avventura.

A porre l’accento sulla questione è stato l’influencer Alessandro Rosica. Quest’ultimo, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato la puntata ed ha portato alla luce un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Vediamo quale.

La prova leader vinta da Carmen Di Pietro

I naufraghi dell’Isola dei famosi si sono sottoposti alla “prova tensiva” per scoprire chi tra loro sarebbe stato il leader della settimana, posto guadagnato da Carmen Di Pietro e il figlio. Nello specifico, i concorrenti dovevano estendere le braccia dietro il loro corpo e sostenersi all’unico appoggio disponibile rimanendo in tensione e in equilibrio su una piattaforma. Essa progressivamente si sarebbe avvicinata al fango.

La prima a cadere è stata Guendalina Tavassi e, con il passare dei secondi anche altri hanno perso l’equilibrio e sono finiti nel fango. Al testa a testa finale sono rimasti Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro. Tutti credevano che ad aggiudicarsi la vittoria sarebbe stato il fratello di Belen e Cecilia, ma così non è stato. Il giovane, infatti, ha perso l’equilibrio decretando la vittoria della sua avversaria. Quest’ultima si è guardata attorno incredula non capendo come fosse possibile che avesse vinto lei. (Clicca qui per il video)

La produzione dell’Isola dei famosi l’ha aiutata?

Successivamente, poi, Carmen Di Pietro è stata aiutata a scendere dalla piattaforma ed è stata nominata leader della settimana all’Isola dei famosi. Ad ogni modo, analizzando con un occhio più critico la prova, Alessandro Rosica ha detto di aver notato un dettaglio compromettente. In particolare, il giovane ha visto che la piattaforma sulla quale erano poggiati i piedi di Carmen non si è inclinata del tutto, rispetto a quella di tutti gli altri.

Questo, chiaramente, ha favorito un maggiore equilibrio alla donna. Per tale motivo, in molti adesso stanno accusando la produzione del programma di aver favorito la concorrente in tale gioco. Ricordiamo che Carmen, ad ogni prova che non vince, scoppia sempre in lacrime in quanto perde la possibilità di mangiare. Forse sarà per questo che lo staff avrebbe deciso di favorirla in questa prova?