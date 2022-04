Floriana ha un malore all’Isola dei famosi: cosa è successo e come sta adesso (VIDEO)

Floriana Secondi ha avuto un piccolo malore all’Isola dei famosi. Tutto è cominciato nel momento in cui i concorrenti si sono cimentati nella tanto desiderata prova ricompensa. La donna è stata tra le coppie vincenti, pertanto, ha avuto la possibilità di mangiare un piatto di spaghetti con le polpette.

Ad un certo punto, però, la protagonista si è allontanata dal resto del gruppo generando molta preoccupazione. Vediamo nel dettaglio che cosa le è successo e come sta adesso.

La prova ricompensa all’Isola dei famosi

Nel corso della puntata del 7 aprile dell’Isola dei famosi, Floriana Secondi ha avuto un lieve malore. La donna si è cimentata nella prova ricompensa insieme al suo compagno d’avventura Clemente Russo. I due hanno sfidato i fratello Tavassi nel cosiddetto “Orologio honduregno” e sono riusciti ad avere la meglio dopo una lotta estenuante. Prima di loro, però, si sono sfidati anche i Rodriguez contro Carmen e suo figlio ed hanno vinto i primi due.

I quattro vincitori, quindi, hanno avuto la possibilità di mangiare un piatto di spaghetti con le polpette, ma hanno avuto a disposizione solo 1 minuti e 30 secondi. I protagonisti, così, si sono messi in fila ed hanno cominciato ad alternarsi attingendo dall’enorme piatto di pasta direttamente con le mani. Al termine della prova, però, la Secondi ha cominciato a non sentirsi molto bene.

Il malore di Floriana e come sta adesso

Nello specifico, Floriana si è allontanata dai compagni d’avventura dell’Isola dei famosi in preda ad un piccolo malore. Alvin si è sincerato circa le sue condizioni di salute e poi ha informato i telespettatori di quanto fosse accaduto. L’inviato ha spiegato che, purtroppo, dato che i naufraghi non sono abituati a mangiare così tanto e così velocemente, spesso può capitare di avere dei problemi di digestione.

Questo è proprio ciò che è capitato a Floriana. Ad ogni modo, la donna è rimasta un po’ spossata per diversi minuti, fino a che poi ha cominciato a riprendersi. Per tutta la puntata, però, non è riuscita a dare il meglio di sé, sta di fatto che ha perso anche la prova leader, probabilmente perché non si sentiva esattamente al top della forma fisica. A distanza di ore, però, finalmente si è ripresa e adesso sembra che tutto sia tornato alla normalità. (Clicca qui per il video della prova)