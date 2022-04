GF Vip 7 spoiler, spuntano i nomi di due candidate bomba: ecco di chi si tratta

Sul sito di Alberto Dandolo è stato pubblicato uno spoiler davvero esilarante che riguarda il GF Vip 7. La nuova edizione del reality show dovrebbe cominciare a partire da settembre e alle redini ci sarà, come di consueto, Alfonso Signorini.

Quest’ultimo, dopo essersi preso una bella pausa una volta terminata l’edizione numero 6, è tornato operativo dietro le quinte del programma per scovare i concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione. Ebbene, in questi giorni sono trapelate due candidate bomba.

Il primo spoiler sul GF Vip 7: contattata la mamma di una showgirl

Ci sono ancora poche informazioni in merito all’edizione numero 7 del GF Vip, tuttavia, in queste ore sono trapelati degli spoiler interessanti in merito a due possibili candidate. La cosa certa è che alla guida ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini. In merito agli opinionisti, invece, non ci sono aggiornamenti. Adriana Volpe non ha mai nascosto che accetterebbe di buon grado la possibilità di tornare a ricoprire questo ruolo, mentre Sonia ha detto che lo farebbe solo a delle condizioni.

Ad ogni modo, informazioni piuttosto intriganti stanno trapelando in merito al cast. Stando a quanto rivelato da Dandolo, pare che ci siano delle trattative in atto tra la madre di una nota showgirl e lo staff del programma. La showgirl in questione è Belen Rodriguez. Tra le papabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5, dunque, ci sarebbe la signora Veronica Cozzani.

Pamela Prati torna nel reality show?

Al momento, lei è l’unica della famiglia Rodriguez a non aver ancora preso parte a nessun reality show. Tuttavia, soprattutto Cecilia pare non sia molto favorevole alla cosa, in quanto in una precedente intervista aveva rivelato che sua mamma fosse fondamentale per la famiglia, quindi, meglio che non si allontani troppo. Ad ogni modo, il secondo spoiler sul GF Vip 7 riguarda la possibilità di vedere all’interno del programma un ritorno inatteso.

Una showgirl molto famosa, che ha già preso parte al reality show, potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Pamela Prati. Quest’ultima, in una precedente occasione, aveva dichiarato che sarebbe stata felice di cimentarsi di nuovo in questa esperienza. Dopo tutta la bufera accaduta per la storia del finto matrimonio con Mark Caltagirone, la donna ha dichiarato di essere cambiata e di sentirsi libera, quindi, pronta a cimentarsi in nuove avventure.