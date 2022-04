Il Paradiso delle signore spoiler 12 aprile: nuovo piano di Dante, Salvo ha una batosta

Le anticipazioni della puntata di martedì 12 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore continuerà nella sua impresa di organizzare una sorpresa per chiedere ad Anna di sposarlo. Le cose, però, prenderanno una piega del tutto inaspettata.

Dante, invece, proseguirà nei suoi piani allo scopo di distruggere Vittorio. Romagnoli metterà a segno un altro tassello a suo favore e Conti, chiaramente, ne sarà all’oscuro. Gemma, invece, prenderà una decisione.

Brutto colpo per Salvatore al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 12 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore confiderà a Marcello le sue intenzioni di voler convolare a nozze con Anna. A tal proposito, il giovane Amato chiederà al suo amico di vecchia data di ricoprire un ruolo molto importante, ovvero, quello di testimone. Barbieri, chiaramente, sarà bel felice di accettare l’incarico che gli ha offerto il suo amico.

Salvo, nel frattempo, continuerà nella sua impresa di riuscire ad organizzare una sorpresa per Anna. Nello specifico, il ragazzo vuole organizzarle una proposta con i fiocchi, con tanto di anello di fidanzamento. Per lui, però, arriverà una batosta, in quanto le cose non andranno esattamente come aveva immaginato. Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma maturerà una decisione. La ragazza non è certamente una persona che si arrende facilmente, pertanto, prenderà una posizione.

Dante, nuovo colpo basso a Vittorio nella puntata del 12 aprile

In particolar modo, la protagonista si dirà intenzionata a voler provare in tutti i modi a riconquistare Marco. La zia del ragazzo, la contessa Adelaide, si mostrerà particolarmente propensa ad aiutare la giovane in questa impresa. Malgrado questo, però, Marco sarà sempre più convinto dei sentimenti che, invece, nutre per Stefania. Sta di fatto che nella scorsa puntata ha anche deciso di confessarglieli.

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 12 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Dante continuerà il suo piano contro Vittorio. L’imprenditore è riuscito ad acquistare alcuni negozi oltreoceano ed ha in mente un piano ben preciso. Nello specifico, il protagonista ha intenzione di aprirli a marchio Paradiso. Conti, però, sarà completamente all’oscuro dei progetti del suo socio in affari. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere in che modo reagirà. Certamente no gli farà piacere sapere che Dante stia tramando in questo modo così meschino alle sue spalle.