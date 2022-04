Oroscopo 9 aprile 2022: novità per Gemelli, Sagittario un po’ timorosi

Secondo l’oroscopo del 9 aprile, i nati sotto il segno dell’Ariete sono aperti a nuove conoscenze. I Sagittario devono prendere delle decisioni, mentre gli Acquario avranno una giornata intensa di emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi avete il Sole nel segno, pertanto, è tempo di nuove conoscenze. Siete pieni di energia e desiderosi di fare nuovi incontri. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Bisogna leggerlo tutto un libro e poi giudicare, non fermarsi alla copertina.

Toro. L’Oroscopo del giorno 9 aprile vi invita a mantenere la calma. Tra oggi e domani potrebbero esserci delle tensioni in amore, pertanto, cercate di essere cauti. Sul lavoro siete molto determinati.

Gemelli. In ambito professionale potrebbero arrivare delle novità piuttosto interessanti. Se siete piuttosto indecisi sulla strada da intraprendere, allora lasciatevi guidare dal vostro cuore e dalle vostre sensazioni.

Cancro. Giornata interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Amate mettervi in gioco, tuttavia, vi piace vincere. Siete un po’ permalosi, pertanto, non apprezzate molto i commenti sarcastici.

Leone. In amore bisogna essere spiritosi. Non prendetevi troppo sul serio, altrimenti c’è il rischio di diventare un po’ troppo pesanti. In ambito professionale, invece, meglio mantenere la calma.

Vergine. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi dinanzi un bivio. Mantenete i nervi saldi e cercate di ponderare accuratamente ogni scelta. Non siate troppo frettolosi altrimenti potreste pentirvi.

Previsioni astrali 9 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro è importante avere pazienza e non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa. Se volete cambiare idea su una decisione presa, fatelo. Solo gli stolti non cambiano mai opinione.

Scorpione. Oggi vi sentite particolarmente energici e grintosi. Approfittate di questa sensazione per svolgere le faccende che, solitamente, vi annoiano. In ambito professionale, invece, siete esuberanti.

Sagittario. Quando vi trovare a dover prendere delle decisioni importanti siete sempre un po’ timorosi. Cercate di allargare un po’ di più i vostri orizzonti e di aprirvi anche ad esperienze lontane dal vostro modo di essere.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 aprile esortano i nati sotto questo segno ad essere intraprendenti. Nel lavoro stanno per aprirsi delle opportunità davvero molto interessanti.

Acquario. Giornata intensa per quanto riguarda le emozioni. Se siete innamorati di qualcuno, non tenetevi tutto dentro, ma aprite il vostro cuore e la vostra testa. Sul lavoro ci vuole concentrazione.

Pesci. Siete un po’ distratti in questo periodo, tuttavia, è meglio non essere troppo frettolosi. Specie se svolgete professioni per cui è necessario essere precisi, è opportuno essere parecchio cauti onde evitare di commettere errori.