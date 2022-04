Federica Aversano smaschera Valeria: “Matteo ci è cascato…” poi inedita confessione sul matrimonio (FOTO)

In queste ore, Federica Aversano ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha sbottato contro Valeria, la scelta di Matteo all’interno del programma. La ragazza ha svelato alcuni retroscena sul suo conto.

Successivamente, poi, la giovane ha continuato a soddisfare le curiosità dei suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, dopo ha risposto a molte domande inerenti la sua vita privata. Ecco cosa è emerso.

Il duro attacco di Federica contro Valeria e Matteo

Federica Aversano pare non abbia preso molto bene l’essere stata la non scelta di Matteo, sta di fatto che ha sparato a zero contro il ragazzo ma, soprattutto, contro Valeria. Nel corso di una recente intervista, infatti, la giovane ha smascherato la sua ex rivale dichiarando di reputarla falsa. A suo avviso, infatti, Valeria non si sarebbe comportata in modo onesto durante la sua esperienza all’interno del talk show di Maria De Filippi.

Nello specifico, avrebbe tessuto una sottile trappola per Matteo nella quale lui, in quanto molto ingenuo, ci è cascato con tutte le scarpe. Secondo il suo punto di vista, dunque, Valeria avrebbe studiato sin dal primo momento tutte le mosse da mettere in pratica, in modo da riuscire ad arrivare ai suoi scopi. In merito a Matteo, invece, ha detto di reputarlo un po’ immaturo e che deve crescere ancora un po’.

L’Aversano svela altre curiosità e a proposito del matrimonio…

Attraverso le sue Instagram Stories, però, Federica Aversano ha parlato anche di altri argomenti che esulano da Valeria e Matteo. Nello specifico, si è soffermata sulla sua vita sentimentale. A tal proposito, ha detto che, almeno per il momento, non ha intenzione di conoscere nessun ragazzo per i prossimi 40 anni. Naturalmente è stata ironica, tuttavia, ha ammesso di essere stanca di ricevere solo delusioni.

Tra cinque anni, infatti, si vede ancora singole, a vivere in una casa bellissima, in compagnia di suo figlio e di un cane e circondata dall’affetto delle sue più care amiche. Malgrado questo, però, la giovane ha il sogno di sposarsi un giorno, quando troverà la persona davvero giusta per lei, cosa molto difficile a suo avviso. A tal proposito, ha anche detto di avere in mente il suo abito da sposa da quando aveva 15 anni, quindi non vede l’ora di poter coronare questo suo grande desiderio. Al momento, però, manca la ,materia prima.