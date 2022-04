Maria De Filippi una furia contro Diego e Alessandro: “È terribile, non siete uomini” (VIDEO)

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è stata caratterizzata da uno sfogo furioso di Maria De Filippi contro Diego e Alessandro. Tutto è nato nel momento in cui Tina Cipollari ha attaccato Ida Platano insinuando che fosse uscita con alcuni uomini del parterre solo per esibirsi e per aumentare la sua visibilità.

Ad un certo punto del dibattito, però, è intervenuta la conduttrice, la quale non ha affatto apprezzato il comportamento assunto dai due ex della Platano. Il clima è diventato infuocato, Vediamo cosa è successo.

I duri attacchi contro Ida Platano a Uomini e Donne

Nella puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne c’è stato uno scontro infuocato tra Maria De Filippi, Diego e Alessandro. La conduttrice di solito adopera un comportamento sempre gentile e calmo, anche in situazioni piuttosto incresciose. Talvolta, però, anche lei perde la pazienza, e quando accade i suoi sfoghi creano sempre tanto sgomento. Questo è accaduto proprio durante la messa in onda di venerdì.

Tina Cipollari stava attaccando Ida dandole della falsa e dicendo che fosse uscita con alcuni cavalieri del parterre solo per stare al centro dello studio. La Platano ha provato a difendersi smentendo le accuse della sua interlocutrice, ma poi non ha resistito ed è scoppiata in lacrime. La discussione è andata avanti per diversi minuti, fino a che non è stata interrotta da un duro intervento della padrona di casa. Quest’ultima ha preso le difese di Ida sbottando contro i suoi ex.

Maria De Filippi mortifica Diego e Alessandro

In particolar modo, Maria De Filippi ha tirato in causa Diego e Alessandro ed ha detto loro che fosse assurdo vederli rimanere in silenzio in una situazione del genere. Il fatto che nessuno di loro avesse sentito la necessità di alzare la mano per spezzare una lancia a favore della loro ex è una cosa davvero terribile. Maria ha perso letteralmente le staffe, al punto da accusare i due di non essere dei veri uomini, come invece vogliono far credere.

I due protagonisti sono rimasti in silenzio ad ascoltare la ramanzina della padrona di casa e poi hanno provato a replicare. Entrambi hanno detto di non aver sentito la necessitò di intervenire in tale dibattito in quanto dimostrato in altri modo l’affetto che ancora nutrono per Ida. Le loro parole, però, non hanno convinto la conduttrice, la quale ha continuato a mantenere solida la sua posizione.