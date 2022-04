Anticipazioni Uomini e Donne 11 aprile: brutto colpo per Alessandro, Riccardo esce con una dama

Lunedì 11 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è fissato, come sempre, alle ore 14:45 in punto su Canale 5. In tale occasione dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il 3 aprile.

Le anticipazioni rivelano che si parlerà di Riccardo. Il cavaliere è da poco tornato in studio per mettersi nuovamente in gioco e sta già conoscendo una nuova dama. In merito ad Alessandro, invece, quest’ultimo riceverò un bel due di picche.

Riccardo si rapporta con una dama di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di lunedì 11 aprile di Uomini e Donne vedremo che di Gemma Galgani non si parlerà affatto. La dama sta passando in netto secondo piano da un po’ di puntate in quanto non ci sono spasimanti pronti a conoscerla. A rimpiazzarla, sia dal punto di vista delle discussioni con Tina sia per le dinamiche, pare sia la sua amica Ida Platano. Ad ogni modo, nella messa in onda di lunedì vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo è tornato in studio nelle scorse puntate e sta già frequentando una dama del parterre femminile, precisiamo subito che, almeno per il momento, non si tratta di Ida Platano. I due si siederanno al centro dello studio e racconteranno le dinamiche inerenti la loro prima uscita insieme. I due diranno di essersi trovati molto bene, sta di fatto che mostreranno la volontà di approfondire la loro conoscenza.

Conoscenza interrotta per Alessandro nella puntata dell’11 aprile

Successivamente, poi, si parlerà di Alessandro. L’ex corteggiatore di Ida è uscito con una nuova dama, giunta nel programma solo per conoscere lui. Nella puntata dell’11 aprile di Uomini e Donne, però, vedremo che i due annunceranno che le cose non sono andate bene, pertanto, sceglieranno di interrompere la loro conoscenza. Alessandro, dunque, si troverà nuovamente a stare senza nessuna corteggiatrice.

In merito al trono classico, invece, Veronica sta proseguendo con le sue frequentazioni. Naturalmente il suo trono è ancora all’inizio, pertanto, non ci saranno molte dinamiche sul suo conto. Malgrado questo, però, la protagonista racconterà di essere uscita con due corteggiatori, uno dei quali si chiama Matteo. Non ci resta che attendere la messa in onda per vedere come sarà andata a finire tra loro e se la tronista avrà deciso di mandare a casa qualche altro corteggiatore.